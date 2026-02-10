Известный бизнесмен Гарик Корогодский эмоционально отреагировал на новый приказ КГГА, согласно которому "бизнесы должны сами убирать и вывозить снег с прилегающих территорий". На своей странице он опубликовал ряд критических вопросов к городским властям.

«Где наши налоги?»: Гарик Корогодский подверг жесткой критике КГГА за приказ бизнесу убирать снег

Предприниматель напомнил, что Киевсовет раньше забрал у бизнеса тротуары, чтобы "собирать деньги за паркинг", и теперь требует обслуживать эти же участки. Корогодский также поинтересовался судьбой бюджетных средств: "Где наши налоги? Где деньги из бюджета, которые уходят на коммунальные предприятия?".

Отдельное внимание он уделил абсурдности ситуации со штрафами, отметив, что благоустройство наказывает предпринимателей за саму попытку расчистить улицы, потому что это мешает движению транспорта. Кроме того, бизнесмен упомянул о провалах в социальной сфере, заявив, что из-за отсутствия ресурсов районы вынуждены обращаться в фонд "Жизнелюб": "Вы забыли предоставить своим людям еду".

Завершая свое сообщение, Корогодский подчеркнул, что не является ангажированным критиком, однако ему досадно видеть состояние городского управления. "Неудобно, когда городская власть становится посмешищем. Вам может пох*й, вы привыкли. А мне стыдно", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Киевская городская государственная администрация призвала все предприятия и учреждения города строго соблюдать регламенты зимней уборки. Согласно действующим Правилам благоустройства, владельцы и арендаторы зданий обязаны обеспечивать безопасность на прилегающих территориях.