«Чому не російською?»: у РФ вибухнули обуренням через фільм Антона Птушкіна на Netflix (ФОТО)

Документальний фільм українського мандрівника та журналіста Антона Птушкіна "Антарктида" після виходу на платформі Netflix та YouTube спричинив хвилю обурення серед користувачів із Росії. Причиною стало те, що стрічка знята українською мовою та не має російськомовного озвучення. Про це повідомляють "Українські новини".

Росіяни істерять в коментарях: обурилися, що українець Антон Птушкін зняв свою "Антарктиду" українською мовою

У соціальних мережах, зокрема на платформі X (колишній Twitter), почали масово з’являтися коментарі з претензіями до автора. Частина користувачів заявляла, що очікувала побачити фільм "звичною мовою", а після перегляду трейлера або перших хвилин стрічки залишала образливі повідомлення. У дописах критикували не лише рішення знімати українською, а й саму українську мову.

Водночас у дискусіях з’являлися й зауваження, що Птушкін є громадянином України та уродженцем Луганської області, яка нині перебуває під російською окупацією. Частина користувачів наголошувала, що вибір мови є логічним і не потребує додаткових пояснень.

Фільм "Антарктида" присвячений роботі українських полярників на станції "Академік Вернадський". Антон Птушкін провів там тиждень, зафіксувавши побут, наукову діяльність та умови життя учасників експедиції. Зйомки тривали близько пів року та проходили як на українському криголамі "Ноосфера", так і безпосередньо на антарктичній станції.

Під час прокату в українських кінотеатрах стрічка зібрала понад два мільйони гривень. Кошти були спрямовані на підтримку українських полярників, які нині служать у лавах Збройних сил України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Калузький лікеро-горілчаний завод (КЛВЗ) у Росії "Кристал" вирішив назвати горілку на честь американського президента Дональда Трампа.