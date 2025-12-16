«Почему не на русском?»: в РФ взорвались возмущением из-за фильма Антона Птушкина на Netflix (ФОТО)

Документальный фильм украинского путешественника и журналиста Антона Птушкина "Антарктида" после выхода на платформе Netflix и YouTube вызвал волну возмущения среди пользователей из России. Причиной стало то, что лента снята на украинском языке и не имеет озвучения на русском языке. Об этом сообщают "Украинские новости".

Россияне истерят в комментариях: возмутились, что украинец Антон Птушкин снял свою "Антарктиду" на украинском языке

В социальных сетях, в частности, на платформе X (бывший Twitter), начали массово появляться комментарии с претензиями к автору. Часть пользователей заявляла, что ожидала увидеть фильм на "привычном языке", а после просмотра трейлера или первых минут ленты оставляла оскорбительные сообщения. В сообщениях критиковали не только решение снимать на украинском, но и сам украинский язык.

В то же время, в дискуссиях появлялись и замечания, что Птушкин является гражданином Украины и уроженцем Луганской области, которая сейчас находится под российской оккупацией. Часть пользователей отмечала, что выбор языка логичен и не требует дополнительных объяснений.

Фильм "Антарктида" посвящен работе украинских полярников на станции "Академик Вернадский". Антон Птушкин провел там неделю, зафиксировав быт, научную деятельность и условия жизни участников экспедиции. Съемки длились около полугода и проходили как на украинском ледоколе "Ноосфера", так и непосредственно на антарктической станции.

Во время проката в украинских кинотеатрах лента собрала более двух миллионов гривен. Средства были направлены на поддержку украинских полярников, служащих в рядах Вооруженных сил Украины.

