Чим зумовлена зміна керівника в UPG: ЗМІ про білоруський бекграунд Олександра Матюшенка

Компанію UPG (ПП “Укрпаллетсистем”) залишив топменеджер, який може знатися на роботі білоруських НПЗ. Однак питання щодо можливих постачань нафтопродуктів з Білорусі через треті країни досі залишається.

UPG. Ілюстративне фото

У липні 2025 року, як пише видання “Факти”, Олександра Матюшенка було призначено генеральним виконавчим директором паливної компанії UPG. Це пояснювали як оновлення та модернізація бізнесу. Однак вже у грудні він залишив компанію й перейшов на посаду CEO до Parallel Group. Формально, пояснює ЗМІ, виглядає як кар’єрне зростання, а фактично може бути відходом після виконаної “місії”, яка могла стосуватися старих паливних зв’язків із Білоруссю.

“Матюшенко — не просто “банківський менеджер”. До приходу в ПП “Укрпаллетсистем” (оператора мережі АЗС UPG) він роками відповідав за корпоративний бізнес у банківському секторі, де працював із трейдерами, що завозили білоруські нафтопродукти, та компаніями, пов’язаними із Мозирським НПЗ, “Нафтаном” та БНК. Його роль — фінансовий супровід паливних потоків із Білорусі в Україну”, — пояснюють журналісти.

ЗМІ зазначає, що ці зв’язки зафіксовані не лише у документах, а й публічно. На фото з Мінська Матюшенко позує із топменеджером державної компанії “Белоруснефть”. Знімок зроблено у 2021 році, як пише видання, вже після репресій у Білорусі та захоплення літака Ryanair. У той період, як пишуть журналісти, така співпраця вже вважалася токсичною.

“Показова і його публічна заява тоді ж — Білорусь називалась “стратегічним партнером України” на ринку нафтопродуктів. Сьогодні ж ті самі білоруські виробники перебувають під санкціями США та ЄС за фінансування режиму, що підтримує війну проти України", — йдеться у повідомленні.

Експерти паливного ринку не виключають, що поява людини з таким бекграундом в UPG могла бути спрямована на відновлення або адаптацію білоруських маршрутів постачання через треті країни — Польщу, Балтію, Туреччину, пише видання. У цьому контексті згадуються й міжнародні трейдери, зокрема швейцарський сировинний гігант Glencore, який десятиліттями працює з білоруськими та російськими компаніями.

“У 2023−2025 роках спецслужби Польщі, Литви й Латвії неодноразово фіксували спроби білоруських компаній експортувати нафту під виглядом “змішаних вантажів”, використовувати європейські порти для обходу санкцій та працювати через сумнівних трейдерів”, — йдеться у повідомленні.

Експорт білоруського пального різко впав після введення жорстких санкцій, і влада Білорусі зацікавлена у “сірих” каналах доступу до ринків ЄС та України. Саме тому, на думку журналістів, присутність таких менеджерів у великих паливних компаніях вже давно виходить за межі корпоративної історії та набуває ознак питання національної безпеки.

“У грудні 2025 року Матюшенко залишає UPG. Офіційно — без скандалів. Неофіційно — після того, як став занадто токсичним активом на тлі війни, санкцій і уваги до білоруського сліду. Та ключове запитання залишається без відповіді: чи справді компанія розірвала всі зв’язки, чи лише змінила публічне обличчя, залишивши тіньові маршрути недоторканими? В умовах війни такі “кар'єрні перестановки” — це вже не просто про бізнес. Це про безпеку держави”, — акцентують увагу журналісти.

