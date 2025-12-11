Чим зумовлена зміна керівника в UPG: ЗМІ про білоруський бекграунд Олександра Матюшенка

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Компанію UPG (ПП “Укрпаллетсистем”) залишив топменеджер, який може знатися на роботі білоруських НПЗ. Однак питання щодо можливих постачань нафтопродуктів з Білорусі через треті країни досі залишається.
UPG. Ілюстративне фото
У липні 2025 року, як пише видання “Факти”, Олександра Матюшенка було призначено генеральним виконавчим директором паливної компанії UPG. Це пояснювали як оновлення та модернізація бізнесу. Однак вже у грудні він залишив компанію й перейшов на посаду CEO до Parallel Group. Формально, пояснює ЗМІ, виглядає як кар’єрне зростання, а фактично може бути відходом після виконаної “місії”, яка могла стосуватися старих паливних зв’язків із Білоруссю.
ЗМІ зазначає, що ці зв’язки зафіксовані не лише у документах, а й публічно. На фото з Мінська Матюшенко позує із топменеджером державної компанії “Белоруснефть”. Знімок зроблено у 2021 році, як пише видання, вже після репресій у Білорусі та захоплення літака Ryanair. У той період, як пишуть журналісти, така співпраця вже вважалася токсичною.
Експерти паливного ринку не виключають, що поява людини з таким бекграундом в UPG могла бути спрямована на відновлення або адаптацію білоруських маршрутів постачання через треті країни — Польщу, Балтію, Туреччину, пише видання. У цьому контексті згадуються й міжнародні трейдери, зокрема швейцарський сировинний гігант Glencore, який десятиліттями працює з білоруськими та російськими компаніями.
Експорт білоруського пального різко впав після введення жорстких санкцій, і влада Білорусі зацікавлена у “сірих” каналах доступу до ринків ЄС та України. Саме тому, на думку журналістів, присутність таких менеджерів у великих паливних компаніях вже давно виходить за межі корпоративної історії та набуває ознак питання національної безпеки.
