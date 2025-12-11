Чем обусловлена смена руководителя в UPG: СМИ о белорусском бэкграунде Александра Матюшенко

Рубрики
Компанию UPG (ЧП "Укрпаллетсистем") покинул топ-менеджер, который может разбираться в работе белорусских НПЗ. Однако вопрос о возможных поставках нефтепродуктов из Беларуси через третьи страны до сих пор остается.
В июле 2025 года, как пишет издание “Факты”, Александр Матюшенко был назначен генеральным исполнительным директором топливной компании UPG. Это объяснялось как обновление и модернизация бизнеса. Однако уже в декабре он покинул компанию и перешел на должность CEO в Parallel Group. Формально, объясняет СМИ, выглядит как карьерный рост, а фактически может быть уходом после выполненной миссии, которая могла касаться старых топливных связей с Беларусью.
СМИ отмечает, что эти связи зафиксированы не только в документах, но и публично. На фото из Минска Матюшенко позирует с топ-менеджером государственной компании "Белоруснефть". Снимок сделан в 2021 году, как пишет издание, уже после репрессий в Беларуси и захвата самолета Ryanair. В тот период, как пишут журналисты, такое сотрудничество уже считалось токсичным.
Эксперты топливного рынка не исключают, что появление человека с таким бэкграундом в UPG могло быть направлено на возобновление или адаптацию белорусских маршрутов поставок через третьи страны – Польшу, Балтию, Турцию, пишет издание. В этом контексте упоминаются и международные трейдеры, в частности, швейцарский сырьевой гигант Glencore, который десятилетиями работает с белорусскими и российскими компаниями.
Экспорт белорусского горючего резко упал после введения жестких санкций, и власти Беларуси заинтересованы в "серых" каналах доступа к рынкам ЕС и Украины. Именно поэтому, по мнению журналистов, присутствие таких менеджеров в крупных топливных компаниях уже давно выходит за пределы корпоративной истории и приобретает признаки вопроса национальной безопасности.
