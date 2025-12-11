Чем обусловлена смена руководителя в UPG: СМИ о белорусском бэкграунде Александра Матюшенко

Компанию UPG (ЧП "Укрпаллетсистем") покинул топ-менеджер, который может разбираться в работе белорусских НПЗ. Однако вопрос о возможных поставках нефтепродуктов из Беларуси через третьи страны до сих пор остается.

UPG. Иллюстративное фото

В июле 2025 года, как пишет издание “Факты”, Александр Матюшенко был назначен генеральным исполнительным директором топливной компании UPG. Это объяснялось как обновление и модернизация бизнеса. Однако уже в декабре он покинул компанию и перешел на должность CEO в Parallel Group. Формально, объясняет СМИ, выглядит как карьерный рост, а фактически может быть уходом после выполненной миссии, которая могла касаться старых топливных связей с Беларусью.

"Матюшенко — не просто "банковский менеджер". До прихода в ЧП "Укрпаллетсистем" (оператора сети АЗС UPG) он годами отвечал за корпоративный бизнес в банковском секторе, где работал с трейдерами, завозившими белорусские нефтепродукты, и компаниями, связанными с Мозырским НПЗ, "Нафтаном" и БНК. Его роль — финансовое сопровождение топливных потоков из Беларуси в Украину”, — объясняют журналисты.

СМИ отмечает, что эти связи зафиксированы не только в документах, но и публично. На фото из Минска Матюшенко позирует с топ-менеджером государственной компании "Белоруснефть". Снимок сделан в 2021 году, как пишет издание, уже после репрессий в Беларуси и захвата самолета Ryanair. В тот период, как пишут журналисты, такое сотрудничество уже считалось токсичным.

"Показательное и его публичное заявление тогда же — Беларусь называлась "стратегическим партнером Украины" на рынке нефтепродуктов. Сегодня же те же белорусские производители находятся под санкциями США и ЕС за финансирование режима, поддерживающего войну против Украины", — говорится в сообщении.

Эксперты топливного рынка не исключают, что появление человека с таким бэкграундом в UPG могло быть направлено на возобновление или адаптацию белорусских маршрутов поставок через третьи страны – Польшу, Балтию, Турцию, пишет издание. В этом контексте упоминаются и международные трейдеры, в частности, швейцарский сырьевой гигант Glencore, который десятилетиями работает с белорусскими и российскими компаниями.

"В 2023-2025 годах спецслужбы Польши, Литвы и Латвии неоднократно фиксировали попытки белорусских компаний экспортировать нефть под видом "смешанных грузов", использовать европейские порты для обхода санкций и работать через сомнительных трейдеров", — говорится в сообщении.

Экспорт белорусского горючего резко упал после введения жестких санкций, и власти Беларуси заинтересованы в "серых" каналах доступа к рынкам ЕС и Украины. Именно поэтому, по мнению журналистов, присутствие таких менеджеров в крупных топливных компаниях уже давно выходит за пределы корпоративной истории и приобретает признаки вопроса национальной безопасности.

"В декабре 2025 года Матюшенко покидает UPG. Официально — без скандалов. Неофициально — после того, как стал слишком токсичным активом на фоне войны, санкций и внимания к белорусскому следу. Но ключевой вопрос остается без ответа: действительно ли компания разорвала все связи или изменила публичное лицо, оставив теневые маршруты нетронутыми? В условиях войны такие "карьерные перестановки" — это уже не просто бизнес. Это о безопасности государства”, — акцентируют внимание журналисты.

