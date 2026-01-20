Майбутні заяви Ігоря Коломойського мають на меті посіяти хаос в країні і таким чином врятувати олігарха від покарання. В цьому йому допомагає Порошенко, якому теж загрожує ув’язнення за держзраду. Такий ситуативний союз двох олігархів несе загрозу національній безпеці. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких.

«Чим більше хаосу в державі, тим більше шансів на порятунок»: Порошенко і Коломойський грають на розхитування країни, - експерт

"Поки країна оговтується від ракетних обстрілів ворога, нардеп Порошенка Олексій Гончаренко запрошує на дружню бесіду Ігоря Коломойського. Того самого олігарха, якого обвинувачують у замовному вбивстві, розкраданні десятків мільярдів гривень вкладників з "Приватбанку", що визнав навіть Високий суд Англії, у заволодінні понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та "Укртатнафти". Запрошує Олексій Ігоря Валерійовича на засідання парламентської ТСК. Під камери телеканалів Порошенка у сесійну залу Київради, де в Порошенка найбільша фракція", — наголошує Валентин Гладких.

На думку Гладких, така взаємодія не є випадковою і може свідчити про ситуативний союз двох олігархів із прагматичною метою.

"Враховуючи, що Петро Олексійович просто так нічого не робить, є підстави вважати, що Порошенко та Коломойський утворили союз, щоб розхитуючи країну врятуватися від тюрми. Логіка проста – чим гірше країні, тим краще їм. Чим більше хаосу, тим більше шансів на порятунок", — підкреслює він.

Експерт також вважає, що майбутні виступи Коломойського на засіданні ТСК матимуть характер заздалегідь розіграної "сценки", а заяви олігарха будуть спрямовані винятково на уникнення покарання.

"Стендап Ігоря Валерійовича буде розрахований суто на порятунок його власної шкіри. І все що він скаже – чергова висмоктана з пальця сенсація, щоб не дати забути про себе і таким чином спробувати хоч якось уникнути покарання", — підсумовує Валентин Гладких.

Експерт пише, що взаємодія Петра Порошенка з Ігорем Коломойським стає дедалі помітнішою.

"Нардепи Петра висвітлюють кожен чих олігарха з лави підсудних; ходять в гості в камеру віп-арештанта; тиражують фейки Коломойського про замах на Міндіча та інші; телеканали сивочолого забезпечують медійний супровід Ігорю Валерійовичу; ботоферма порохоботів розносить кожну заяву Коломойського по своїй мережі", — зазначає експерт.

Як зазначалося у 2025 році Порошенко став першим найбагатшим політиком-олігархом України. За два роки війни підприємець збагатився у 20 разів і має статки, що наближаються до $1,5 млрд. Санкції введені проти Порошенка не дозволяють йому швидко вивести кошти з країни. Його неодноразово ловили на спробах це зробити: фіктивне розлучення з дружиною з метою переписати майно на неї; періодичні грошові "подарунки" у розмірі 1 млн доларів військовозобов’язаним синам, які ховаються у Лондоні з початку повномасштабного вторгнення тощо.