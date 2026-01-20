Будущие заявления Игоря Коломойского преследуют цель посеять хаос в стране и таким образом спасти олигарха от наказания. В этом ему помогает Порошенко, которому тоже грозит заключение за госизмену. Такой ситуативный союз двух олигархов несет угрозу национальной безопасности. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких.

«Чем больше хаоса в государстве, тем больше шансов на спасение»: Порошенко и Коломойский играют на расшатывание страны, - эксперт

"Пока страна приходит в себя от ракетных обстрелов врага, нардеп Порошенко Алексей Гончаренко приглашает на дружескую беседу Игоря Коломойского. Того самого олигарха, которого обвиняют в заказном убийстве, хищении десятков миллиардов гривен вкладчиков из ПриватБанка, который признал даже Высокий суд Англии, в завладении более 3,3 млрд грн Укрнафты и Укртатнафты. Приглашает Алексей Игоря Валерьевича на заседание парламентской ТСК. Под камеры телеканалов Порошенко в сессионный зал Киевсовета, где у Порошенко самая большая фракция", — отмечает Валентин Гладких.

По мнению Гладких, такое взаимодействие не случайно и может свидетельствовать о ситуативном союзе двух олигархов с прагматичной целью.

"Учитывая, что Петр Алексеевич просто так ничего не делает, есть основания полагать, что Порошенко и Коломойский создали союз, чтобы расшатывая страну спастись от тюрьмы. Логика проста – чем хуже стране, тем лучше им. Чем больше хаоса, тем больше шансов на спасение", – подчеркивает он.

Эксперт также считает, что предстоящие выступления Коломойского на заседании ТСК будут носить характер заранее разыгранной "сценки", а заявления олигарха будут направлены исключительно на избежание наказания.

"Стендап Игоря Валерьевича будет рассчитан на спасение его собственной шкуры. И все, что он скажет – очередная высосанная из пальца сенсация, чтобы не дать забыть о себе и таким образом попытаться хоть как-то избежать наказания", — заключает Валентин Гладких.

Эксперт пишет, что взаимодействие Петра Порошенко с Игорем Коломойским становится все более заметным.

"Нардепы Петра освещают каждый чих олигарха из ряда подсудимых; ходят в гости в камеру вип-арестанта; тиражируют фейки Коломойского о покушении на Миндича и другие; телеканалы седовласого обеспечивают медийное сопровождение Игорю Валерьевичу; ботоферма пылесосов разносит каждое заявление Коломойского по своей сети", — отмечает эксперт.

Как отмечалось в 2025 году, Порошенко стал первым самым богатым политиком-олигархом Украины. За два года войны предприниматель обогатился в 20 раз и имеет состояние, приближающееся к $1,5 млрд. Санкции введенные против Порошенко не позволяют ему быстро вывести средства из страны. Его не раз ловили на попытках это сделать: фиктивный развод с супругой с целью переписать имущество на нее; периодические денежные "подарки" в размере 1 млн. долларов военнообязанным сыновьям, которые скрываются в Лондоне с начала полномасштабного вторжения и т.д.