Українське суспільство традиційно залишається політично активним. Досвід Помаранчевої революції та Революції Гідності сформував готовність громадян відстоювати свої права. Водночас повномасштабна війна суттєво змінила суспільні пріоритети. Більшість українців ставить оборону держави вище за політичні суперечки, хоча локальні протести виникають і сьогодні. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи готові українці до “Майдану” і яка ситуація може вивести суспільство на вулиці.

"Майдан". Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найімовірніше, у найближчій перспективі Україна бачитиме окремі масові акції, присвячені конкретним рішенням влади, а не загальнонаціональний "Майдан". Для масштабного протестного руху потрібне одночасне поєднання кількох факторів: різке падіння довіри до влади, економічне погіршення, резонансний політичний крок та переконання громадян, що інші механізми впливу вже не працюють. Якщо хоча б один із цих елементів буде відсутній, протестна активність залишатиметься локальною. Українське суспільство демонструє високу стійкість, але його терпіння не є необмеженим.

Чат-бот Gemini припускає, що вірогідність класичного “Майдану” найближчим часом низька. Головним запобіжником виступає зрілість суспільства — українці чітко розмежовують невдоволення владою та захист державності. Будь-які масові виступи залишатимуться точковими та спрямованими на розв'язання конкретних проблем. Ситуація може радикально змінитися лише якщо буде критично порушено суспільний договір. Наприклад, якщо відбудеться явна спроба узурпації влади чи ухвалення рішень, які більшість сприйме як капітуляцію. До завершення війни соціальне невдоволення каналізуватиметься через петиції, волонтерство та локальний тиск, оскільки збереження держави є головним пріоритетом для кожного громадянина.

Чат-бот Deepseek зазначає, що поки не буде повторення Майдану в класичному розумінні. По-перше, суспільство втомлене війною і не має ресурсу для тривалого протистояння. По-друге, відсутній зовнішній чинник, подібний до відмови від євроінтеграції. По-третє, навіть за умов економічних труднощів, українці схильні покладати відповідальність на владу, але не готові до радикальних дій. Імовірнішими є локальні акції протесту під конкретні вимоги, а не загальнонаціональний вибух. Соціальний вибух можливий лише у випадку катастрофічного погіршення ситуації на фронті або колапсу економіки з одночасною втратою міжнародної підтримки. Але навіть тоді, враховуючи воєнний стан, форми протесту будуть іншими.

Чат-боти сходяться на думці, що найближчим часом повторення масштабного “Майдану” в Україні малоймовірне. Війна змінила суспільні пріоритети: більшість громадян готові критикувати владу, але водночас не хочуть створювати ризики для державності. Водночас протестний потенціал зберігається, і його можуть активізувати різке падіння довіри до влади, корупційні скандали, економічна криза або рішення, які суспільство сприйме як загрозу національним інтересам. Найімовірніший сценарій — локальні акції за конкретними вимогами, а не загальнонаціональний протестний рух.

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