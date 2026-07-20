Украинское общество традиционно остается политически активным. Опыт Оранжевой и Революции Достоинства сформировал готовность граждан отстаивать свои права. В то же время, полномасштабная война существенно изменила общественные приоритеты. Большинство украинцев ставит оборону государства выше политических споров, хотя локальные протесты возникают и сегодня. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, готовы ли украинцы к "Майдану" и какая ситуация может вывести общество на улицы.

"Майдан". Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что, скорее всего, в ближайшей перспективе Украина будет видеть отдельные массовые акции, посвященные конкретным решениям власти, а не общенациональный "Майдан". Для масштабного протестного движения необходимо одновременное сочетание нескольких факторов: резкое падение доверия к власти, экономическое ухудшение, резонансный политический шаг и убеждение граждан, что другие механизмы влияния уже не работают. Если хотя бы один из этих элементов отсутствует, протестная активность будет оставаться локальной. Украинское общество демонстрирует высокую устойчивость, но его терпение не ограничено.

Чат-бот Gemini предполагает, что вероятность классического Майдана в ближайшее время низкая. Главным предохранителем выступает зрелость общества – украинцы четко разграничивают недовольство властью и защиту государственности. Любые массовые выступления будут оставаться точечными и направленными на решение конкретных проблем. Ситуация может радикально измениться, только если будет критически нарушен общественный договор. К примеру, если произойдет явная попытка узурпации власти или принятия решений, которые большинство воспримет как капитуляцию. До завершения войны социальное недовольство будет канализироваться через петиции, волонтерство и локальное давление, поскольку сохранение государства является главным приоритетом для каждого гражданина.

Чат-бот Deepseek отмечает, что пока не будет повторения Майдана в классическом понимании. Во-первых, общество устало войной и не имеет ресурса для продолжительного противостояния. Во-вторых, отсутствует внешний фактор, подобный отказу от евроинтеграции. В-третьих, даже в условиях экономических трудностей, украинцы склонны возлагать ответственность на власть, но не готовы к радикальным действиям. Более вероятны локальные акции протеста под конкретные требования, а не общенациональный взрыв. Социальный взрыв возможен только в случае катастрофического ухудшения ситуации на фронте или коллапса экономики с одновременной утратой международной поддержки. Но даже тогда, учитывая военное положение, формы протеста будут другими.

Чат-боты сходятся во мнении, что в ближайшее время повторение масштабного Майдана в Украине маловероятно. Война изменила общественные приоритеты: большинство граждан готовы критиковать власть, но не хотят создавать риски для государственности. В то же время, протестный потенциал сохраняется, и его могут активизировать резкое падение доверия к власти, коррупционные скандалы, экономический кризис или решения, которые общество воспримет как угрозу национальным интересам. Самый вероятный сценарий – локальные акции по конкретным требованиям, а не общенациональное протестное движение.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что рассказал нардеп Гончаренко о "холодном душе" для Зеленского.



