Головна Новини Суспільство Скандали Чергове гучне звільнення через «плівки Міндіча»: посади позбувся заступник керівника САП
commentss НОВИНИ Всі новини

Чергове гучне звільнення через «плівки Міндіча»: посади позбувся заступник керівника САП

Українські ЗМІ 21 листопада повідомили про звільнення заступника керівника САП Андрія Синюка, який нібито «зливав» інформацію про розслідування у справі «Мідас»

21 листопада 2025, 14:26
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Стосовно заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрія Синюка, якому закидають "злив" інформації про розслідування, зокрема, у справі "Мідас", відкрили службове розслідування. 

Чергове гучне звільнення через «плівки Міндіча»: посади позбувся заступник керівника САП

Заступник керівника САП Андрій Синюк. Фото: з відкритих джерел

Зрештою, його звільнили з посади. Про це повідомило Radio NV з посиланням на свої джерела в антикорупційних органах.

Співрозмовники стверджували, що в САП перевіряли його ймовірні зустрічі з фігурантами розслідувань. За даними джерел, Синюк міг давно і системно "зливати" деталі інших розслідувань, у тому числі Офісу президента.

Раніше журналісти також повідомляли, що Андрій Синюк міг мати доступ до справи про корупцію в енергетиці. При цьому він кілька разів зустрічався з адвокатом Олексієм Менівим, якого помітили, коли він заходив у будинок бізнесмена Тимура Міндіча.

Андрій Синюк відреагував на повідомлення. У коментарі Суспільному він підкреслив, що дійсно пішов з посади, але зробив це за власним бажанням. Таке рішення він пояснив бажанням уникнути спекуляцій щодо впливу на перебіг та результати службового розслідування.

"Для уникнення будь-яких спекуляцій щодо мого можливого впливу на перебіг службового розслідування і результати я ухвалив рішення звільнитись за власним бажанням", — зазначив Синюк.

Як повідомляв портал "Коментарі", проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана 13 листопада офіційно запроваджено санкції. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Документом введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження обмежень. Це сталося після оприлюднення результатів резонансного розслідування НАБУ та САП щодо корупційних схем в енергетиці. 



Джерело: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sprava-midas-andriya-sinyuka-zvilnili-z-sap-cherez-vitik-informaciji-50562461.html
