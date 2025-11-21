Чергове гучне звільнення через «плівки Міндіча»: посади позбувся заступник керівника САП

Стосовно заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрія Синюка, якому закидають "злив" інформації про розслідування, зокрема, у справі "Мідас", відкрили службове розслідування.

Заступник керівника САП Андрій Синюк. Фото: з відкритих джерел

Зрештою, його звільнили з посади. Про це повідомило Radio NV з посиланням на свої джерела в антикорупційних органах.

Співрозмовники стверджували, що в САП перевіряли його ймовірні зустрічі з фігурантами розслідувань. За даними джерел, Синюк міг давно і системно "зливати" деталі інших розслідувань, у тому числі Офісу президента.

Раніше журналісти також повідомляли, що Андрій Синюк міг мати доступ до справи про корупцію в енергетиці. При цьому він кілька разів зустрічався з адвокатом Олексієм Менівим, якого помітили, коли він заходив у будинок бізнесмена Тимура Міндіча.

Андрій Синюк відреагував на повідомлення. У коментарі Суспільному він підкреслив, що дійсно пішов з посади, але зробив це за власним бажанням. Таке рішення він пояснив бажанням уникнути спекуляцій щодо впливу на перебіг та результати службового розслідування.

"Для уникнення будь-яких спекуляцій щодо мого можливого впливу на перебіг службового розслідування і результати я ухвалив рішення звільнитись за власним бажанням", — зазначив Синюк.

Як повідомляв портал "Коментарі", проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана 13 листопада офіційно запроваджено санкції. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Документом введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження обмежень. Це сталося після оприлюднення результатів резонансного розслідування НАБУ та САП щодо корупційних схем в енергетиці.