Очередное громкое увольнение из-за «пленок Миндича»: должности лишился заместитель руководителя САП

Относительно заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрея Синюка, которого обвиняют в "сливе" информации о расследовании, в частности, по делу "Мидас", открыли служебное расследование.

Заместитель руководителя САП Андрей Синюк. Фото: из открытых источников

В конце концов его уволили с должности. Об этом сообщило Radio NV со ссылкой на свои источники в антикоррупционных органах.

Собеседники утверждали, что в САП проверяли его возможные встречи с фигурантами расследований. По данным источников, Синюк мог давно и системно "сливать" детали других расследований, в том числе Офису президента.

Ранее журналисты также сообщали, что Андрей Синюк мог получить доступ к делу о коррупции в энергетике. При этом он несколько раз встречался с адвокатом Алексеем Менивым, который был замечен, когда заходил в дом бизнесмена Тимура Миндича.

Андрей Синюк отреагировал на сообщение. В комментарии Общественному он подчеркнул, что действительно ушел с должности, но сделал это по собственному желанию. Такое решение он объяснил желанием избежать спекуляций по поводу влияния на ход и результаты служебного расследования.

"Во избежание любых спекуляций относительно моего возможного влияния на ход служебного расследования и результаты я принял решение уволиться по собственному желанию", — отметил Синюк.

Как сообщал портал "Комментарии", против Тимура Миндича и Александра Цукермана 13 ноября официально введены санкции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Документом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении ограничений. Это произошло после обнародования результатов резонансного расследования НАБУ и САП по коррупционным схемам в энергетике.