Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала заяву Президента України Володимира Зеленського щодо неможливості проведення виборів 24 лютого. Нагадаємо, український лідер наголосив, що перехід до голосування можливий лише після забезпечення безпеки — припинення вогню та наявності відповідних гарантій.

Чергова провокація: Марія Захарова назвала умови проведення виборів в Україні «глумлінням»

Представниця країни-агресора у притаманній їй манері розкритикувала ці умови, натякаючи на невизначеність термінів виконання безпекових вимог. "То есть 1 апреля без указания года?", — написала вона у своєму дописі.

Захарова також звинуватила українське керівництво у зневажливому ставленні до населення, назвавши ситуацію навколо виборчого процесу в умовах війни знущанням. "Глумление над громодянами продолжается", — резюмувала вона (зберігши помилку в написанні слова "громадяни").

Варто зазначити, що згідно з українським законодавством, проведення будь-яких виборів під час дії воєнного стану заборонено, а пріоритетом держави залишається безпека громадян.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський заперечив інформацію британського видання Financial Times про те, що 24 лютого він планує оголосити про намір провести вибори та референдум.

Раніше FT з посиланням на власні джерела написала, що український лідер нібито готується заявити про виборчі плани у четверту річницю початку повномасштабної війни Росії проти України. Однак сам Зеленський заявив, що не планував робити подібних заяв і вперше почув про це саме з публікації західного медіа.