Очередная провокация: Мария Захарова назвала условия проведения выборов в Украине «глумлением»

"1 апреля без указания года?": Захарова цинично прокомментировала отказ Зеленского от выборов в феврале

11 февраля 2026, 23:48
Недилько Ксения

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Президента Украины Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов 24 февраля. Напомним, украинский лидер подчеркнул, что переход к голосованию возможен только после обеспечения безопасности — прекращения огня и наличия соответствующих гарантий.

Представительница страны-агрессора в присущей ей манере раскритиковала эти условия, намекая на неопределенность сроков выполнения требований безопасности. "То есть 1 апреля без указания года?", — написала она в своем сообщении.

Захарова также обвинила украинское руководство в пренебрежительном отношении к населению, назвав ситуацию вокруг избирательного процесса в условиях войны издевательством. "Глумление над громодянами продолжается", — резюмировала она (сохранив ошибку в написании слова "граждане").

Следует отметить, что согласно украинскому законодательству проведение любых выборов во время действия военного положения запрещено, а приоритетом государства остается безопасность граждан.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию британского издания Financial Times о том, что 24 февраля он планирует объявить о намерении провести выборы и референдум.

FT со ссылкой на собственные источники написала, что украинский лидер якобы готовится заявить об избирательных планах в четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. Однако сам Зеленский заявил, что не планировал делать подобные заявления и впервые услышал об этом именно из публикации западного медиа.



