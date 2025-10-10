Рубрики
Недилько Ксения
В Україні розпочався суд над нардепом Петром Порошенком, якого обвинувачують у державній зраді через торгівлю вугіллям із терористами ОРДЛО за часів його президентства. Одночасно його колишній соратник і бізнес-партнер Олег Гладковський (Свинарчук) виставив на продаж елітну віллу за $4 млн. Ці події експерт Валентин Гладких назвав закономірною "відповідальностю за роки пограбування країни та розв’язаної війни", передає "ТСН".
«Час відповідати», - експерт про початок суду над Порошенком за держзраду та продаж Свинарчуком вілли за $4 млн
За словами експерта, ще у 2014 році, ставши президентом, Порошенко продовжив бізнесові зв’язки з росією, яка вже тоді вела війну проти України. Його підприємства, фабрики та заводи, вважає він, працювали в РФ та окупованому Криму, а сам політик підтримував особисті контакти з володимиром путіним.
Паралельно, за словами експерта, Порошенко разом із Гладковським активно освоювали оборонну галузь. Призначення Гладковського першим заступником секретаря РНБО, яке дало йому контроль над "Укроборонпромом", стало початком масштабних корупційних схем. Згідно з матеріалами розслідувань, наведених Гладких, фірми, пов’язані зі Свинарчуками, постачали контрабандні деталі, які потім перепродавали державним заводам із націнкою у 200–300%. Гладких також наголосив, що путін бачив "патологічну жадобу Порошенка до грошей", спостерігав за тим, як українська оборонна сфера розкрадається, а глава держави тисне йому руку.
Валентин Гладких підсумував, що нинішні жорстокі обстріли України — це, по суті, наслідок тих рішень і компромісів, які ухвалювалися тодішнім керівництвом.
Як повідомлялося, 9 жовтня, Шевченківський районний суд Києва почав розглядати "вугільну справу" щодо поставок антрацитного вугілля з ОРДЛО на державні ТЕС у 2014-2015 роках. Ключовим фігурантом справи є на той час президент Петро Порошенко. Йому інкримінують державну зраду.