В Украине начался суд над нардепом Петром Порошенко, обвиняемым в государственной измене из-за торговли углем с террористами ОРДЛО во времена его президентства. В то же время его бывший соратник и бизнес-партнер Олег Гладковский (Свинарчук) выставил на продажу элитную виллу за $4 млн. Эти события эксперт Валентин Гладких назвал закономерной "ответственностью за годы ограбления страны и развязанной войны", передает "ТСН".
По словам эксперта, еще в 2014 году, став президентом, Порошенко продолжил бизнес-связи с россией, которая уже тогда вела войну против Украины. Его предприятия, фабрики и заводы, считает он, работали в РФ и оккупированном Крыму, а сам политик поддерживал личные контакты с Владимиром Путиным.
Параллельно, по словам эксперта, Порошенко вместе с Гладковским активно осваивали оборонную отрасль. Назначение Гладковского первым заместителем секретаря СНБО, давшего ему контроль над "Укроборонпромом", стало началом масштабных коррупционных схем. Согласно материалам расследований, приведенных Гладких, фирмы, связанные со Свинарчуками, снабжали контрабандными деталями, которые затем перепродавались государственным заводам с наценкой в 200–300%. Гладких также отметил, что пути видел "патологическую жажду Порошенко к деньгам", наблюдал за тем, как украинская оборонная сфера разворовывается, а глава государства давит ему руку.
Валентин Гладких подытожил, что нынешние жестокие обстрелы Украины — это по сути следствие тех решений и компромиссов, которые принимались тогдашним руководством.
Как сообщалось , 9 октября Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать "угольное дело" по поставкам антрацитного угля из ОРДЛО на государственные ТЭС в 2014-2015 годах. Ключевым фигурантом дела является президент Петр Порошенко. Ему инкриминируют государственную измену.