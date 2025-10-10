В Украине начался суд над нардепом Петром Порошенко, обвиняемым в государственной измене из-за торговли углем с террористами ОРДЛО во времена его президентства. В то же время его бывший соратник и бизнес-партнер Олег Гладковский (Свинарчук) выставил на продажу элитную виллу за $4 млн. Эти события эксперт Валентин Гладких назвал закономерной "ответственностью за годы ограбления страны и развязанной войны", передает "ТСН".

«Время отвечать», - эксперт о начале суда над Порошенко за госизмену и продажу Свинарчуком виллы за $4 млн

"Вот три, казалось бы, разные новости за последние сутки: россияне снова били по Украине всю ночь, в городах нет света и воды; кум и партнер Порошенко Свинарчук продает элитную виллу; и, наконец, в Киеве начали суд над самим Порошенко. Но ключевая фигура, связывающая все эти новости – это Петр Алексеевич Порошенко. Пришло время отвечать за содеянное", – заявил Валентин Гладких.

По словам эксперта, еще в 2014 году, став президентом, Порошенко продолжил бизнес-связи с россией, которая уже тогда вела войну против Украины. Его предприятия, фабрики и заводы, считает он, работали в РФ и оккупированном Крыму, а сам политик поддерживал личные контакты с Владимиром Путиным.

"Апофеозом вседозволенности стал отказ Порошенко от импорта угля из-за границы в пользу покупки угля у ОРДЛО, контролируемых путиным. Как писало "Зеркало недели", в 2014 году во время заседания СНБО Порошенко раскритиковал контракт на импорт угля, после чего компании террористов получили государственные заказы на три миллиарда гривен. То есть, он фактически кормил врага средствами украинских граждан", — отметил Гладких.

Параллельно, по словам эксперта, Порошенко вместе с Гладковским активно осваивали оборонную отрасль. Назначение Гладковского первым заместителем секретаря СНБО, давшего ему контроль над "Укроборонпромом", стало началом масштабных коррупционных схем. Согласно материалам расследований, приведенных Гладких, фирмы, связанные со Свинарчуками, снабжали контрабандными деталями, которые затем перепродавались государственным заводам с наценкой в 200–300%. Гладких также отметил, что пути видел "патологическую жажду Порошенко к деньгам", наблюдал за тем, как украинская оборонная сфера разворовывается, а глава государства давит ему руку.

"Путин видел, как седовласый торгует с ОРДЛО, продает свои конфеты в России, как игнорируются взрывы на военных арсеналах в 2015-2018 годах, из-за которых Украина потеряла более 210 тысяч тонн боеприпасов — около 40% арсенала. Он понимал, что ради денег этот "ледокол" готов сдать страну", — подчеркнул эксперт.

Валентин Гладких подытожил, что нынешние жестокие обстрелы Украины — это по сути следствие тех решений и компромиссов, которые принимались тогдашним руководством.

Как сообщалось , 9 октября Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать "угольное дело" по поставкам антрацитного угля из ОРДЛО на государственные ТЭС в 2014-2015 годах. Ключевым фигурантом дела является президент Петр Порошенко. Ему инкриминируют государственную измену.