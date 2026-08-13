«Це вже медична проблема»: народна депутатка відреагувала на висловлювання Олі Полякової

Народна депутатка України Інна Совсун різко відреагувала на нещодавні заяви відомої співачки Олі Полякової в інтерв'ю блогерці Раміні Есхакзай. Парламентарку обурило те, що деякі українські виконавиці дозволяють собі порівнювати життя в рідній країні з умовами ув'язнення.

Фото: Інна Совсун

"Особливо цинічно ці слова звучать тоді, коли понад 600 азовців знаходяться в реальних концтаборах — в росії та на окупованих росією українських територіях", — наголосила політикиня на своїй сторінці у Facebook.

Совсун нагадала, що українські захисники перебувають у нелюдських умовах уже чотири роки. За її словами, там кожен день тягнеться як рік, а полонені ніколи не знають, чи зможуть дожити до вечора. Щоб суспільство краще розуміло жахи ворожого полону, депутатка закликала відвідати сайт проєкту "Інферно".

Причину такої поведінки зірок Совсун вбачає у їхньому минулому.

"Можливо, якщо довго носиш кокошнік — він перекриває постачання кисню до мозку", — іронічно припустила вона.

Як альтернативу скандальному інтерв'ю нардепка порадила подивитися розмову Марії Єфросиніної з Тетяною Теплюк (позивний "Хрещена"). Це медикиня "Азову", яка пройшла через пекло "Азовсталі" та російські катівні, проте зуміла зберегти людяність і внутрішнє світло.

Колишня бранка кремля поділилася моторошними деталями перебування у неволі. Окупанти вигадали для українців особливе психологічне знущання.

"Вона розповідає про особовий вид катувань в ув'язненні, — зазначила Совсун, — полоненим ставили російську музику та змушували співати російський гімн".

Парламентарка підсумувала: якщо навіть такі факти не здатні пояснити артистам, чому неприпустимо виступати на одній сцені з громадянами країни-агресорки, то ситуація є критичною.

"Ну тоді кокошнік глибоко пустив корені, — резюмувала Інна Совсун, — і вже це не ціннісна чи моральна проблема — а радше медична".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Полякова розкритикувала ТЦК та байдужість перехожих: "Будь-яку людину можна викрасти на вулиці".