«Это уже медицинская проблема»: народный депутат отреагировала на высказывания Оли Поляковой

Народный депутат Украины Инна Совсун резко отреагировала на недавние заявления известной певицы Оли Поляковой в интервью блогерке Рамине Эсхакзай. Парламентария возмутило то, что некоторые украинские исполнительницы позволяют себе сравнивать жизнь в родной стране с условиями заключения.

Фото: Инна Совсун

"Особенно цинично эти слова звучат тогда, когда более 600 азовцев находятся в реальных концлагерях — в России и на оккупированных российской территориях", — подчеркнула политик на своей странице в Facebook.

Совсун напомнила, что украинские защитники находятся в бесчеловечных условиях уже четыре года. По ее словам, там каждый день тянется как год, а пленные никогда не знают, смогут ли дожить до вечера. Чтобы общество лучше понимало ужасы вражеского плена, депутат призвала посетить сайт проекта "Инферно".

Причину такого поведения звезд Совсун видит в их прошлом.

"Возможно, если долго носишь кокошник — он перекрывает снабжение кислородом мозга", — иронически предположила она.

В качестве альтернативы скандальному интервью нардепка посоветовала посмотреть разговор Марии Ефросининой с Татьяной Теплюк (позывной "Крестная"). Это медик "Азова", которая прошла через ад "Азовстали" и российские подвалы, однако сумела сохранить человечность и внутренний свет.

Бывшая пленница кремля поделилась жуткими деталями пребывания в неволе. Оккупанты придумали для украинцев особое психологическое издевательство.

"Она рассказывает о личном виде пыток в заключении, – отметила Совсун, – пленным ставили российскую музыку и заставляли петь российский гимн".

Нардепка подытожила: если даже такие факты не способны объяснить артистам, почему недопустимо выступать на одной сцене с гражданами страны-агрессорки, то ситуация критическая.

"Ну тогда кокошник глубоко пустил корни, — резюмировала Инна Совсун, — и это уже не ценностная или моральная проблема — а скорее медицинская".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Полякова раскритиковала ТЦК и безразличие прохожих : "Любого человека можно похитить на улице" .