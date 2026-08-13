«Это уже медицинская проблема»: народный депутат отреагировала на высказывания Оли Поляковой

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Недилько Ксения
Народный депутат Украины Инна Совсун резко отреагировала на недавние заявления известной певицы Оли Поляковой в интервью блогерке Рамине Эсхакзай. Парламентария возмутило то, что некоторые украинские исполнительницы позволяют себе сравнивать жизнь в родной стране с условиями заключения.
Фото: Инна Совсун
Совсун напомнила, что украинские защитники находятся в бесчеловечных условиях уже четыре года. По ее словам, там каждый день тянется как год, а пленные никогда не знают, смогут ли дожить до вечера. Чтобы общество лучше понимало ужасы вражеского плена, депутат призвала посетить сайт проекта "Инферно".
Причину такого поведения звезд Совсун видит в их прошлом.
В качестве альтернативы скандальному интервью нардепка посоветовала посмотреть разговор Марии Ефросининой с Татьяной Теплюк (позывной "Крестная"). Это медик "Азова", которая прошла через ад "Азовстали" и российские подвалы, однако сумела сохранить человечность и внутренний свет.
Бывшая пленница кремля поделилась жуткими деталями пребывания в неволе. Оккупанты придумали для украинцев особое психологическое издевательство.
Нардепка подытожила: если даже такие факты не способны объяснить артистам, почему недопустимо выступать на одной сцене с гражданами страны-агрессорки, то ситуация критическая.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Полякова раскритиковала ТЦК и безразличие прохожих : "Любого человека можно похитить на улице" .