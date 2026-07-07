Це рішення змінить все: в Україні розпочалися небезпечні процеси

Корупція в Україні процвітає — достатньо згадати масштабний скандал, тінь якого впала навіть на найближче оточення президента України Володимира Зеленського. Нерідко корупційні схеми стають відомими не завдяки роботі відповідних органів, а завдяки розслідуванням журналістів. Однак це подобається не всім.

Суд. Ілюстративне фото

Печерський суд заборонив Центру протидії корупції та Слідство.Інфо публікувати розслідування про 143 обʼєкти нерухомості брата директора ДБР. Про це повідомили в ЦПК.

“Так, ви все правильно прочитали. Одіозний суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк в найкоротші терміни взяв і заборонив публікувати розслідування журналістки Alina Stryzhak про директора ДБР і його брата. Вовк вирішив, що публікація про майно брата Сухачова, деталей набуття ним нерухомості "може завдати невідворотної шкоди фізособі, яку буде неможливо виправити після появи матеріалу", — розповіли в Центрі.

У ЦПК наголошують, що це дуже небезпечний прецедент.

“Виходить, що будь-який суддя може взяти і заборонити публікацію розслідування журналістів? Тому ми переконані, що зараз на ЦПК та "Слідство.Інфо" банально тестують інструмент як заборонити журналістам викривати корупцію. Вочевидь, такий прецедент є прямим наступом на свободу слова, який суперечить євроінтеграційним зобов'язанням України”, — переконані у ЦПК.

Також уточнюють, що за невиконання судового рішення передбачені штрафи, можливе навіть кримінальне переслідування та низка інших наслідків.

“Звісно, ми будемо оскаржувати це рішення, яке порушує права журналістів та громадськості щодо збору та поширення важливої інформації щодо вищих посадовців країни”, — підсумували в ЦПК.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Зеленський мовчить про корупцію.