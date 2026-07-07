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Это решение изменит все: в Украине начались опасные процессы

"Это прямое наступление на свободу слова": в Центре противодействия коррупции сделали громкое заявление

7 июля 2026, 22:57
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Кречмаровская Наталия

Коррупция в Украине процветает – достаточно вспомнить масштабный скандал, тень которого упала даже на ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского. Нередко коррупционные схемы становятся известны не благодаря работе соответствующих органов, а благодаря расследованиям журналистов. Однако это нравится не всем.

Это решение изменит все: в Украине начались опасные процессы

Суд. Иллюстративное фото

Печерский суд запретил Центру противодействия коррупции и Следствие.Инфо публиковать расследование о 143 объектах недвижимости брата директора ГБР. Об этом сообщили в ЦПК.

"Да, вы все правильно прочитали. Одиозный судья Печерского суда Киева Сергей Вовк в кратчайшие сроки взял и запретил публиковать расследование журналистки Alina Stryzhak о директоре ГБР и его брате. Вовк решил, что публикация об имуществе брата Сухачева, деталей приобретения им недвижимости" исправить после появления материала", – рассказали в Центре.

В ЦПК отмечают, что это очень опасный прецедент.

"Получается, что любой судья может взять и запретить публикацию расследования журналистов? Поэтому мы убеждены, что сейчас на ЦПК и "Следствие.Инфо" банально тестируют инструмент как запретить журналистам разоблачать коррупцию. Очевидно, что такой прецедент является прямым наступлением на свободу слова, которое противоречит евроинтеграционным обязательствам Украины”, — убеждены в ЦПК.

Также уточняют, что за неисполнение судебного решения предусмотрены штрафы, возможно даже уголовное преследование и ряд других последствий.

"Конечно, мы будем обжаловать это решение, которое нарушает права журналистов и общественности по сбору и распространению важной информации относительно высших должностных лиц страны", — подытожили в ЦПК.

Это решение изменит все: в Украине начались опасные процессы - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Зеленский молчит о коррупции.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02UeEgmHF6GPMxjoL1y7YitjNbzqLa7U6Zx5waffW2XLbwm6f5qnTdMi7XmmWcSwiTl&id=100057640893390&post_id=100057640893390_pfbid02UeEgmHF6GPMxjoL1y7YitjNbzqLa7U6Zx5waffW2XLbwm6f5qnTdMi7XmmWcSwiTl
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