Це найдурніше питання у світі: співзасновник Wikipedia покинув інтерв’ю після першого питання



















Співзасновник Wikipedia Джиммі Вейлз потрапив у курйозну ситуацію, коли покинув інтерв’ю, менш ніж за хвилину, після його початку. Причиною цього стало перше питання ведучого, яких хотів дізнатися чи Вейлз є засновником чи співзасновником Wikipedia.

Співзасновник Wikipedia Джиммі Вейлз. Фото з відкритих джерел

Під час подкасту Jung & Naiv ведучий Тіло Юнг представив Вейлза, як "засновника Вікіпедії", однак потім вирішив у того уточнити щодо цього питання запитавши, "Засновник чи співзасновник?".

"Мені байдуже. Це найдурніше питання у світі", — відповів Вейлз, який у цей момент пив воду зі склянки.

Юнг поставив уточнювальне запитання посилаючись на те, що сама Wikipedia "оперує фактами". Але це роздратувало Вейлза, який кілька разів відповів, що "це не має значення" і що журналіст може називати його як завгодно. Однак уточнення ведучого продовжилися.

"Я вже чотири рази відповідав на ваше запитання. Знаєте що? Я закінчив. Дякую. Це дурня. Не став мені тупих питань", — сказав Вейлз, взяв телефон зі столу та вийшов з кімнати.

Таким чином інтерв’ю Вейлза тривало всього 45 секунд.

Згідно з українською версією "Вікіпедія", її історія почалася 15 січня 2001 року з запуску ресурсу Джиммі Вейлзом та Ларрі Сенгером.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ілон Маск запропонував мільярд доларів, щоб нецензурно перейменувати Wikipedia.

Також "Коментарі" писали, що Маск запустив власну версію "Вікіпедії", яка створена штучним інтелектом. За його словами, Wikipedia має гарний матеріал, однак не позбавлена помилок, що, на думку Маска, має можливість виправити ШІ.