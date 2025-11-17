Это самый глупый вопрос в мире: соучредитель Wikipedia покинул интервью после первого вопроса



















Сооснователь Wikipedia Джимми Уэйлс попал в курьезную ситуацию, когда покинул интервью, менее чем через минуту, после его начала. Причиной этого стал первый вопрос ведущего, которых хотел узнать является ли Уэйлс основателем или соучредителем Wikipedia.

Соучредитель Wikipedia Джимми Уэйлс. Фото из открытых источников

Во время подкаста Jung & Naiv ведущий Тило Юнг представил Уэйлса, как "основателя Википедии", однако потом решил у того уточнить по этому вопросу спросив, "Учредитель или соучредитель?".

"Мне безразлично. Это самый глупый вопрос в мире", — ответил Уэйлс, который в этот момент пил воду из стакана.

Юнг задал уточняющий вопрос ссылаясь на то, что сама Wikipedia "оперирует фактами". Но это разозлило Уэйлса, который несколько раз ответил, что "это не имеет значения" и что журналист может называть его как угодно. Однако уточнения ведущего продолжились.

"Я уже четыре раза отвечал на ваш вопрос. Знаете что? Я закончил. Спасибо. Это тупость. Не ставь мне тупых вопросов", — сказал Уэйлс, взял телефон со стола и вышел из комнаты.

Таким образом интервью Уэйлса длилось всего 45 секунд.

Согласно украинской версии "Википедия", ее история началась 15 января 2001 с запуска ресурса Джимми Уэйлсом и Ларри Сенгером.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск предложил миллиард долларов, чтобы нецензурно переименовать Wikipedia.

Также "Комментарии" писали, что Маск запустил собственную версию "Википедии", созданную искусственным интеллектом. По его словам, Wikipedia имеет хороший материал, однако не лишена ошибок, что, по мнению Маска, имеет возможность исправить ИИ.