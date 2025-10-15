Попри намагання змістити Кирила Буданова з посади, його позиції залишаються стабільно сильними. Начальник ГУР не лише демонструє реальні результати на фронті, а й очолює рейтинги громадської довіри, стабільно входячи в трійку лідерів. Про це у своєму блозі пише політолог Віктор Таран, аналізуючи актуальні соціологічні опитування.

Буданов очолює рейтинги громадської довіри, – експерт

"Тут деякі "Андрії Борисовичі" продовжують намагатися зняти Буданова. Чому? Важко сказати, зважаючи на ті результати, які ГУР показує на фронті. То може питання в іншому? Наприклад, в тому, що він має найвищу оцінку серед українців за ефективність своєї роботи", – припускає експерт.

Таран наголошує: Кирило Буданов демонструє рекордні показники ефективності – 64,7 % українців оцінюють його роботу позитивно, що чітко свідчить про суспільний запит на результат і безпеку. Водночас начальника ГУР підтримують не лише як особистість, а й як можливого лідера нової політичної сили – в обох рейтингах він входить у першу трійку.

Буданов стабільно перебуває серед топ-фігур довіри та отримує визнання за свою роботу. За словами експерта, його поступовий підйом створює передумови для перетворення з військового керівника на політичну фігуру з реальним впливом.

"Народ не проведеш бо люди все бачать та відчувають. Тому Буданов стабільно входить у групу топ-фігур за довірою та позитивною оцінкою роботи. Все це дозволяє говорити про позитивну динаміку його підтримки в суспільстві. Отже, не морочте голову, пане Андріє Борисовичу, а визнайте, що Буданов є реально ефективним, потужно знищує ворога та значно послаблює його обороноздатність", – пише політолог.

Натомість, на тлі високих рейтингів військових, в Офісі Президента та владній вертикалі дедалі гучніше звучать звинувачення у неефективності й корупції, – зазначає Таран. Зокрема, як пишуть світові ЗМІ, очільник ОП Андрій Єрмак уже став "екзистенційним тягарем для України", а переговори з Росією зайшли в глухий кут. Експерт нагадав, що саме Єрмака Зеленський офіційно визначив відповідальним за підготовку й реалізацію мирних ініціатив – про що свідчить відповідний указ президента.

Нині триває новий етап дипломатичних перемовин – залишається лише спостерігати, чим він завершиться, – підсумовує Віктор Таран.