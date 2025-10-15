Буданов очолює рейтинги громадської довіри, – експерт

Рубрики
Попри намагання змістити Кирила Буданова з посади, його позиції залишаються стабільно сильними. Начальник ГУР не лише демонструє реальні результати на фронті, а й очолює рейтинги громадської довіри, стабільно входячи в трійку лідерів. Про це у своєму блозі пише політолог Віктор Таран, аналізуючи актуальні соціологічні опитування.
Таран наголошує: Кирило Буданов демонструє рекордні показники ефективності – 64,7 % українців оцінюють його роботу позитивно, що чітко свідчить про суспільний запит на результат і безпеку. Водночас начальника ГУР підтримують не лише як особистість, а й як можливого лідера нової політичної сили – в обох рейтингах він входить у першу трійку.
Буданов стабільно перебуває серед топ-фігур довіри та отримує визнання за свою роботу. За словами експерта, його поступовий підйом створює передумови для перетворення з військового керівника на політичну фігуру з реальним впливом.
Натомість, на тлі високих рейтингів військових, в Офісі Президента та владній вертикалі дедалі гучніше звучать звинувачення у неефективності й корупції, – зазначає Таран. Зокрема, як пишуть світові ЗМІ, очільник ОП Андрій Єрмак уже став "екзистенційним тягарем для України", а переговори з Росією зайшли в глухий кут. Експерт нагадав, що саме Єрмака Зеленський офіційно визначив відповідальним за підготовку й реалізацію мирних ініціатив – про що свідчить відповідний указ президента.
Нині триває новий етап дипломатичних перемовин – залишається лише спостерігати, чим він завершиться, – підсумовує Віктор Таран.