Несмотря на попытки сместить Кирилла Буданова с должности, его позиции остаются стабильно сильными. Начальник ГУР не только показывает реальные результаты на фронте, но и возглавляет рейтинги общественного доверия, стабильно входя в тройку лидеров. Об этом в своем блоге пишет политолог Виктор Таран , анализируя актуальные социологические опросы.

"Здесь некоторые "Андреи Борисовичи" продолжают пытаться снять Буданова. Почему? Трудно сказать, учитывая те результаты, которые ГУР показывает на фронте. Так может вопрос в другом? Например, в том, что он имеет самую высокую оценку среди украинцев за эффективность своей работы", - предполагает эксперт.

Таран отмечает: Кирилл Буданов демонстрирует рекордные показатели эффективности – 64,7% украинцев оценивают его работу положительно, что четко свидетельствует об общественном запросе на результат и безопасность. В то же время, начальника ГУР поддерживают не только как личность, но и как возможного лидера новой политической силы – в обоих рейтингах он входит в первую тройку.

Буданов стабильно находится в топ-фигурах доверия и получает признание за свою работу. По словам эксперта, его постепенный подъем создает предпосылки для превращения военного руководителя в политическую фигуру с реальным влиянием.

"Народ не проведешь, потому что люди все видят и чувствуют. Поэтому Буданов стабильно входит в группу топ-фигур по доверию и оценке работы. Все это позволяет говорить о положительной динамике его поддержки в обществе. Итак, не морочьте голову, господин Андрей Борисович, а признайте, что Буданов реально эффективен, мощно уничтожает врага и значительно ослабляет его обороноспособность", – пишет политолог.

На фоне высоких рейтингов военных, в Офисе Президента и властной вертикали все громче звучат обвинения в неэффективности и коррупции, – отмечает Таран. В частности, как пишут мировые СМИ, глава ОП Андрей Ермак уже стал "экзистенциальным бременем для Украины" , а переговоры с Россией зашли в тупик. Эксперт напомнил, что именно Ермака Зеленский официально определил ответственным за подготовку и реализацию мирных инициатив – о чем свидетельствует указ президента .

Сейчас идет новый этап дипломатических переговоров – остается лишь наблюдать, чем он завершится, – заключает Виктор Таран.