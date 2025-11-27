Бренди з рф у новій обгортці: як змінили вивіску, але не суть



















Після початку повномасштабної війни на полицях з’явились нібито українські чаї. Але журналісти "СтопКору" стверджують, що за новими назвами, можливо, стоїть стара схема з російським слідом. Про це йдеться у сюжеті Галини Капустинської для "СтопКору".

Хто стоїть за ребрендингом чайного бізнесу. Фото: СтопКор

На полицях українських магазинів з’явилися чаї з назвами "Трипільське Сонце", "Sherlock Secrets" і "Tea Moments". Виглядають як нові українські бренди. Та журналісти встановили — усі три належать ТОВ "Трипільське Сонце", зареєстрованому в квітні 2022 року.

Це підприємство — не новачок. За даними розслідування, воно продовжує діяльність "Май Україна". Ті самі працівники, адреса й обладнання. Суд визнав компанію правонаступником російського бізнесу, який намагається "мімікрувати" під український.

Як зазначається у розслідуванні, компанія користувалась рахунками "Май Україна". Частину коштів арештували через підозри у зв’язках з рф. Юристи пояснюють: якщо структура, персонал і керівництво не змінилися, це може свідчити про ухилення від відповідальності.

Журналісти вказують, що новий власник — Карлен Степанян, пов’язаний із вірменською компанією. Саме після цього на ринку з’явилися нові бренди. Проте упаковки та склад чаю практично ідентичні тим, що були у "Май Україна". Наприклад, Curtis став Tea Moments, Richard — Sherlock, а "Трипільське Сонце" нагадує "Майский".

Фото: СтопКор

Як зазначає авторка розслідування, у 2024 році компанія задекларувала понад 323 мільйони гривень обігу, але також — 24 мільйони збитків. У 2025 році директора оштрафувала ДПС за порушення в бухобліку.

Фото: СтопКор

Серед власників компанії — ексчиновники з Дніпра. Олександр Степанський — колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА, фігурує в реєстрі корупціонерів. Каміль Примаков — депутат міськради Дніпра.

Раніше компанію контролював Ігор Лісіненко — колишній депутат держдуми рф, який будував бізнес у Москві. Його чайні бренди добре відомі — Richard, Curtis, Лисма, Майский.

Фото: СтопКор

Після 2022 року компанію переписали на українських осіб. Проте у розслідуванні йдетсья, що у судових документах прямо вказано: "Трипільське Сонце" використовує ті самі потужності, що й "Май Україна".

Фото: СтопКор

Попри суди, штрафи й блокування рахунків, компанія залишається однією з найбільших на ринку. Журналісти "СтопКору" закликають правоохоронців перевірити діяльність компанії. А споживачам радять уважніше вивчати етикетки, бо під новими назвами може ховатися знайомий бізнес з російським минулим.