Бренды из России в новой обертке: как изменили вывеску, но не суть



















После начала полномасштабной войны на полках появились якобы украинские чаи. Но журналисты "СтопКора" утверждают, что за новыми названиями, возможно, стоит старая схема с российским следом. Об этом говорится в сюжете Галины Капустинской для "СтопКора".

На полках украинских магазинов появились чаи с названиями "Трипольское Солнце", "Sherlock Secrets" и "Tea Moments". Выглядят как новые украинские бренды. Но журналисты установили — все три принадлежат ООО "Трипольское Солнце", зарегистрированном в апреле 2022 года.

Это предприятие – не новичок. По данным расследования, оно продолжает деятельность "Май Украина". Те же работники, адрес и оборудование. Суд признал компанию правопреемником российского бизнеса, пытающегося "мимикрировать" под украинский.

Как говорится в расследовании, компания пользовалась счетами "Май Украина". Часть средств арестовали из-за подозрений в связях с РФ. Юристы объясняют: если структура, персонал и руководство не изменились, это может свидетельствовать об уклонении от ответственности.

Журналисты указывают, что новый владелец – Карлен Степанян, связанный с армянской компанией. После этого на рынке появились новые бренды. Однако упаковки и состав чая практически идентичны тем, что были у "Май Украина". Например, Curtis стал Tea Moments, Richard — Sherlock, а "Трипольское Солнце" напоминает "Майский".

Как отмечает автор расследования, в 2024 году компания задекларировала более 323 миллионов гривен обращения, но также — 24 миллиона убытков. В 2025 году директора оштрафовала ГНС за нарушение в бухучете.

Среди владельцев компании – экс-чиновники из Днепра. Александр Степанский – бывший заместитель председателя Днепропетровской ОГА, фигурирует в реестре коррупционеров. Камиль Примаков – депутат горсовета Днепра.

Ранее компанию контролировал Игорь Лисиненко – бывший депутат госдумы РФ, строивший бизнес в Москве. Его чайные бренды хорошо известны – Richard, Curtis, Лисма, Майский.

После 2022 года компанию переписали на украинские лица. Однако в расследовании говорится, что в судебных документах прямо указано: "Трипольское Солнце" использует те же мощности, что и "Май Украина".

Несмотря на суды, штрафы и блокировку счетов, компания остается одной из крупнейших на рынке. Журналисты "СтопКора" призывают правоохранителей проверить деятельность компании. А потребителям советуют более внимательно изучать этикетки, потому что под новыми названиями может скрываться знакомый бизнес с российским прошлым.