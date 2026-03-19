Блогери та активісти, які ухиляються від служби в ЗСУ не можуть претендувати на владу, - військовий «Сталкер» та рух «Чесна мобілізація»

Військові вимагають заборонити заброньованим за різними схемами блогерам та активістам балотуватися в органи влади. Про це пишуть "Українські новини".





"50% громадян, згідно з опитуванням Разумкова, впевнені, що заброньовані за різними схемами блогери, активісти та інші ухилянти не мають жодного права голосувати й обиратися на перших повоєнних виборах. Разом із громадським рухом "Чесна мобілізація" ми підтримуємо позицію співгромадян. Ми Виступаємо з ініціативою заборонити заброньованим за різними схемами блогерам, активістам та іншим ухилянтам балотуватися в депутати всіх рівнів. Незалежно від того, коли саме будуть вибори, це треба визначити вже зараз: ховався від служби – не маєш права бути обраним навіть у сільраду", - йдеться в заяві представника руху "Чесна мобілізація", ветерана російсько-української війни Олексія "Сталкера".

Він зазначив, що поки одні ховаються від мобілізації за різними схемами, інші ризикують власним життя для захисту України.

"Країна не може будуватися на подвійних стандартах. Там, де одні сьогодні платять найвищу ціну — власним життям і здоров’ям, — інші не мають права спочатку порішати собі бронь, відсидітися, а потім претендувати на владу. Люди, які відмовляються захищати країну і лише паразитують на ній, не мають права вирішувати долю держави", — зазначив "Сталкер".

Ветеран наголосив, що люди, які відмовились захищати державу, не можуть претендувати на посади в органах влади.

"Зараз уся країна спостерігає за ресторанними баталіями Шабуніна, якого в київських забігайлівках можна зустріти частіше, ніж за межами столиці. За поясненнями Мокрика, який у розпал війни прийшов оформляти інвалідність із радянською довідкою. За аргументацією Ніколова, який не може захищати державу, бо раптом став опікуном. За всім ниттям цих блогерів та "активістів", які тримають "ютюбний фронт": "я опікун", "у мене родимки", "я не гарматне м’ясо", "кожен на своєму місці"… Люди, які відмовилися захищати державу, не можуть претендувати на те, щоб захищати права українців у владі", — наголосив представник руху "Чесна мобілізація".

Як повідомлялося раніше, в Україні було започатковано рух "Чесна мобілізація", який викриває "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів". Його створили військові та цивільні, які виступають за справедливу мобілізацію, зокрема, за прозору систему бронювання від служби в армії.





Рух вже оприлюднив ряд досьє на блогерів та активістів, які ухиляються від служби через різні схеми. Зокрема, до списку ухилянтів потрапили: Віталій Шабунін, Данило Мокрик, Юрій Ніколов, Михайло Жернаков, Ігор Мосійчук та інші відомі особи.