Блоггеры и уклоняющиеся от службы в ВСУ активисты не могут претендовать на власть - военный «Сталкер» и движение «Честная мобилизация»

Военные требуют запретить забронированным по разным схемам блоггерам и активистам баллотироваться в органы власти. Об этом пишут "Українські новини".





50 % граждан, согласно опросу Разумкова, уверены, что забронированные по разным схемам блоггеры, активисты и другие уклоняющиеся не имеют никакого права голосовать и избираться на первых послевоенных выборах. блоггерам, активистам и другим уклоняющимся баллотироваться в депутаты всех уровней. Независимо от того, когда именно будут выборы, это нужно определить уже сейчас: скрывался от службы – не имеешь права быть избранным даже в сельсовет ", — говорится в заявлении представителя движения "Честная мобилизация", ветерана российско-украинской войны Алексея "Сталкера".

Он отметил, что пока одни прячутся от мобилизации по разным схемам, другие рискуют собственной жизнью для защиты Украины.

" Страна не может строиться на двойных стандартах. Там, где одни сегодня платят самую высокую цену — собственной жизнью и здоровьем, — другие не имеют права сначала порешать себе бронь, отсидеться, а затем претендовать на власть. Люди, которые отказываются защищать страну и только паразитируют на ней, не имеют права решать судьбу государства ".

Ветеран подчеркнул, что люди, отказавшиеся защищать государство, не могут претендовать на должности в органах власти.

" Сейчас вся страна наблюдает за ресторанными баталиями Шабунина, которого в киевских забегаловках можно встретить чаще, чем за пределами столицы. По объяснениям Мокрика, который в разгар войны пришел оформлять инвалидность с советской справкой. По аргументации Николова, который не может защищать государство, потому что вдруг стал опекуном". "ютюбный фронт": "я опекун", "у меня родинки", "я не пушечное мясо", "каждый на своем месте"… Люди, отказавшиеся защищать государство, не могут претендовать на то, чтобы защищать права украинцев во власти ", — подчеркнул представитель движения "Честная мобилизация".

Как сообщалось ранее, в Украине было начато движение "Честная мобилизация" , разоблачающее "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров". Его создали военные и гражданские, выступающие за справедливую мобилизацию, в частности, за прозрачную систему бронирования от службы в армии.





Движение уже обнародовало ряд досье на блоггеров и активистов, уклоняющихся от службы из-за разных схем. В частности, в список уклонян попали: Виталий Шабунин , Даниил Мокрик , Юрий Николов , Михаил Жернаков , Игорь Мосийчук и другие известные личности.