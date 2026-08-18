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Блогер Ніколов міг уникнути мобілізації через родичку з ТЦК - ЗМІ

Відстрочка блогера Ніколова: Активісти звернулися до ДБР через вплив родички з військкомату

18 серпня 2026, 15:41
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Недилько Ксения

Блогеру та журналісту Юрію Ніколову уникнути мобілізації могла допомагати сестра дружини, яка працює головним спеціалістом у Київському обласному ТЦК. Про це пишуть журналісти видання "Факти".                         

Блогер Ніколов міг уникнути мобілізації через родичку з ТЦК - ЗМІ

Юрій Ніколов

"З'явилися нові подробиці, як журналісту-антикорупціонеру Юрію Ніколову вдалося ухилитися від служби в ЗСУ після того, як його мобілізували. "Антикорупціонеру" в цьому допомогла рідна сестра його дружини, яка працює головним спеціалістом у Київському обласному ТЦК. Саме вона зняла розшук та допомогла оформити всі необхідні документи для відстрочки "по догляду за хворим родичем", — йдеться у публікації.

Журналіти також повідомили, що військові та ветерани руху "Чесна мобілізація" закликали Державне бюро розслідувань з огляду на викладені факти перевірити законність надання журналісту відстрочки.

Журналісти звертають увагу на те, що оформлення відстрочки відбулося після затримання блогера та його візиту до територіального центру комплектування. Зазначені обставини, на думку представників медіа, суперечать публічному образу громадського діяча, який регулярно виступає з критикою на адресу інших осіб. У зв'язку з цим представники руху "Чесна мобілізація" звернулися до Державного бюро розслідувань із проханням вивчити ситуацію в комплексі — оцінити не лише інцидент із правоохоронцями, а й перевірити правові підстави для надання звільнення від призову за можливого сприяння родички, яка обіймає посаду в ТЦК.


                                                                                                                                                          

                                          



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