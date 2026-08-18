Блогер Николов мог избежать мобилизации из-за родственницы из ТЦК - СМИ

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Недилько Ксения
Блоггеру и журналисту Юрию Николову избежать мобилизации могла помогать сестра жены, работающая главным специалистом в Киевском областном ТЦК. Об этом пишут журналисты издания "Факты" .
Юрий Николов
Журналисты также сообщили, что военные и ветераны движения "Честная мобилизация" призвали Государственное бюро расследований с учетом изложенных фактов проверить законность предоставления журналисту отсрочки.
Журналисты обращают внимание на то, что оформление отсрочки произошло после задержания блогера и его визита в территориальный центр комплектования. Указанные обстоятельства, по мнению представителей медиа, противоречат публичному образу общественного деятеля, регулярно выступающего с критикой в адрес других лиц. В связи с этим представители движения "Честная мобилизация" обратились в Государственное бюро расследований с просьбой изучить ситуацию в комплексе — оценить не только инцидент с правоохранителями, но и проверить правовые основания для освобождения от призыва при возможном содействии родственницы, занимающей должность в ТЦК.