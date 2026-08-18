Блогер Николов мог избежать мобилизации из-за родственницы из ТЦК - СМИ

Блоггеру и журналисту Юрию Николову избежать мобилизации могла помогать сестра жены, работающая главным специалистом в Киевском областном ТЦК. Об этом пишут журналисты издания "Факты" .

Юрий Николов

"Появились новые подробности, как журналисту-антикоррупционеру Юрию Николову удалось уклониться от службы в ВСУ после того, как его мобилизовали. "Антикоррупционеру" в этом помогла родная сестра его жены, которая работает главным специалистом в Киевском областном ТЦК. Именно она сняла розыск и помогла оформить все необходимые документы для отсрочки "по уходу за больным родственником", говорится в публикации.

Журналисты также сообщили, что военные и ветераны движения "Честная мобилизация" призвали Государственное бюро расследований с учетом изложенных фактов проверить законность предоставления журналисту отсрочки.

Журналисты обращают внимание на то, что оформление отсрочки произошло после задержания блогера и его визита в территориальный центр комплектования. Указанные обстоятельства, по мнению представителей медиа, противоречат публичному образу общественного деятеля, регулярно выступающего с критикой в ​​адрес других лиц. В связи с этим представители движения "Честная мобилизация" обратились в Государственное бюро расследований с просьбой изучить ситуацию в комплексе — оценить не только инцидент с правоохранителями, но и проверить правовые основания для освобождения от призыва при возможном содействии родственницы, занимающей должность в ТЦК.