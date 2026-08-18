logo

BTC/USD

64144

ETH/USD

1895.51

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Блогер Николов мог избежать мобилизации из-за родственницы из ТЦК - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Блогер Николов мог избежать мобилизации из-за родственницы из ТЦК - СМИ

Отсрочка блогера Николова: Активисты обратились в ГБР из-за влияния родственницы из военкомата

18 августа 2026, 15:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Блоггеру и журналисту Юрию Николову избежать мобилизации могла помогать сестра жены, работающая главным специалистом в Киевском областном ТЦК. Об этом пишут журналисты издания "Факты" .

Блогер Николов мог избежать мобилизации из-за родственницы из ТЦК - СМИ

Юрий Николов

"Появились новые подробности, как журналисту-антикоррупционеру Юрию Николову удалось уклониться от службы в ВСУ после того, как его мобилизовали. "Антикоррупционеру" в этом помогла родная сестра его жены, которая работает главным специалистом в Киевском областном ТЦК. Именно она сняла розыск и помогла оформить все необходимые документы для отсрочки "по уходу за больным родственником", говорится в публикации.

Журналисты также сообщили, что военные и ветераны движения "Честная мобилизация" призвали Государственное бюро расследований с учетом изложенных фактов проверить законность предоставления журналисту отсрочки.

Журналисты обращают внимание на то, что оформление отсрочки произошло после задержания блогера и его визита в территориальный центр комплектования. Указанные обстоятельства, по мнению представителей медиа, противоречат публичному образу общественного деятеля, регулярно выступающего с критикой в ​​адрес других лиц. В связи с этим представители движения "Честная мобилизация" обратились в Государственное бюро расследований с просьбой изучить ситуацию в комплексе — оценить не только инцидент с правоохранителями, но и проверить правовые основания для освобождения от призыва при возможном содействии родственницы, занимающей должность в ТЦК.

                                                    



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости