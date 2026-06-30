Блогер-хімік Гліб Репіч потрапив у гучний скандал через роман із 18-річною колишньою ученицею

Відомий український блогер-хімік та вчитель Гліб Репіч, якому зараз близько 37 років, опинився в епіцентрі бурхливих обговорень у соціальних мережах. Приводом для цього стало його публічне зізнання про романтичні стосунки з 18-річною дівчиною на ім'я Дарина. Величезна різниця у віці між партнерами спровокувала масштабну дискусію серед користувачів щодо етичності такого союзу, нерівності життєвого досвіду, а також моральних меж, коли мова йде про стосунки між колишнім викладачем та його ученицею.

Гліб Репіч з дівчиною

Сам Репіч вирішив не мовчати і одразу розставив крапки над "і", підкресливши, що його обраниця є повністю повнолітньою, а їхні почуття — абсолютно добровільні.

"Моїй дівчині вже виповнилося 18 років, ми неймовірно щасливі разом. Думаю, що такий союз у нашому суспільстві — це просто ідеальна мішень для цькування та хейту", — емоційно заявив блогер у своєму першому дописі.

Проте найбільше обурення у популяризатора науки викликав той факт, що основний удар критиків припав не на нього, а на саму дівчину. Популяризатор хімії зізнався, що очікував на хвилю засудження, але був шокований поведінкою коментаторів, які почали масово атакувати акаунт Дарини. За словами блогера, через чисельні скарги її сторінку в Instagram зрештою заблокували.

"Я щиро вважав, що поливати брудом будуть саме мене. Мені на це байдуже, я добре розумію, як влаштований цей світ. Проте моїх знань виявилося замало, адже "дорослі тьоті" чомусь вирішили масово напасти саме на мою кохану", — обурився Репіч.

У своєму спеціальному відеозверненні чоловік пішов ще далі і відкрито назвав головну аудиторію своїх недоброзичливців. Він упевнений, що негативні коментарі пишуть переважно жінки віком від 30 років, якими керують банальні заздрощі до юності, привабливості та особистого щастя його обраниці. Блогер назвав таких критиків "злими та ображеними на життя жінками зі складним характером", додавши, що точно не збирається терпіти подібні випади. Репіч наголосив, що сторінку Дарини вони обов'язково повернуть або просто відкриють нову, а от його критикам "уже навряд чи щось допоможе у житті".

Особливої пікантності цій історії додає той факт, що Дарина раніше була безпосередньою ученицею Гліба. Вона займалася з ним хімією, аби успішно скласти іспити. Це підтверджує і опис у профілі самої дівчини, де вона з гумором зазначає, що вже "довчилася", і тепер розповідає підписникам, як це — у 18 років будувати побут із "пенсіонером".





Під публікаціями блогера розгорнулися справжні текстові баталії. Коли одна з підписниць зауважила, що щиро пораділа б за хіміка, якби поруч із ним була його однолітка, а поточні стосунки виглядають як суцільний "крінж", Репіч відповів коротко та безапеляційно.

Після того як сторінку дівчини в Instagram вдалося повернути до життя, пара вирішила відповісти своїм критикам максимально епатажно.





Репіч опублікував кадри з нової спільної фотосесії. Найбільший резонанс викликав знімок, де Дарина позує напівоголеною, а сам блогер прикриває її груди своїми руками, одночасно демонструючи в об'єктив камери нецензурний жест. У підписі до цих фото чоловік знову відкрито висловив усе, що думає про хейтерів.





"Дарині все-таки розблокували інстаграм. А тепер слухайте мене дуже уважно: я її сильно люблю, і вона мене теж. Ми просто обрали бути щасливими, і хер ви нам у цьому завадите. Хіба що можете петицію президенту написати", — зухвало прокоментував Гліб.

Проте така реакція лише підкинула дров у багаття суспільного обговорення. У соцмережі Threads користувачі перейшли від звичайних ліричних дорікань до серйозних психологічних термінів. Багато авторів почали активно розбирати поняття "грумінгу" — прихованої тактики психологічного тиску, яку часто використовують дорослі чоловіки у стосунках із зовсім молодими дівчатами.

"У контексті подібних стосунків грумінг — це тонка психологічна маніпуляція. Це ситуація, коли значно старший партнер майстерно маскує свій контроль чи навіть аб'юз під виглядом надмірної уваги, турботи та якогось "особливого ставлення"", — пояснювали блогери у Threads.

Окремо критики звернули увагу на шаблонні виправдання, які зазвичай звучать у таких парах. Люди почали іронізувати над класичними фразами на кшталт: "Вона просто дуже зріла та розумна не по роках, ви нічого не розумієте". На думку користувачів, подібні слова лише романтизують серйозний дисбаланс сил та нерівність між партнерами.

На тлі нового спалаху гніву в мережі згадали і про іншого відомого блогера — Богдана Беспалова. Він зазначив, що звертав увагу суспільства на дивні вподобання колеги-хіміка ще у жовтні 2025 року, задовго до нинішнього великого розголосу. За словами Беспалова, ця тема піднімалася вже неодноразово. Він стверджує, що дорослий чоловік свідомо шукає собі супутниць віком 16–18 років, аби "виховувати їх під себе та живити власне его", хоча формально закон при цьому не порушується.

"У цій історії огидно абсолютно все. Дівчата, будь ласка, оминайте десятою дорогою таких дядьків, які заманюють вас у подібні "стосунки"", — закликав Беспалов.

Він також додав, що колишня дівчина хіміка свого часу навіть особисто писала йому з благаннями видалити відеоролик про їхній роман. Дівчина дуже боялася, що її батьки дізнаються, з людиною якого віку вона зустрічається. Наразі цей гучний скандал залишається у площині гарячих морально-етичних суперечок, адже юридичних претензій до блогера немає.

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