Блогер-химик Глеб Репич попал в громкий скандал из-за романа с 18-летней бывшей ученицей

Известный украинский блогер-химик и учитель Глеб Репич, которому сейчас около 37 лет, оказался в эпицентре бурных обсуждений в социальных сетях. Поводом для этого послужило его публичное признание о романтических отношениях с 18-летней девушкой по имени Дарья. Огромная разница в возрасте между партнерами спровоцировала масштабную дискуссию среди пользователей относительно этичности такого союза, неравенства жизненного опыта, а также моральных границ, когда речь идет об отношениях между бывшим преподавателем и его ученицей.

Глеб Репич с девушкой

Сам Репич решил не молчать и сразу расставил точки над "i", подчеркнув, что его избранница полностью совершеннолетняя, а их чувства — абсолютно добровольные.

"Моей девушке уже исполнилось 18 лет, мы невероятно счастливы вместе. Думаю, что такой союз в нашем обществе – это просто идеальная мишень для травли и хейта", – эмоционально заявил блогер в своем первом сообщении.

Однако наибольшее возмущение у популяризатора науки вызвал тот факт, что основной удар критиков пришелся не на него, а на саму девушку. Популяризатор химии признался, что ожидал волны осуждения, но был шокирован поведением комментаторов, которые начали массово атаковать аккаунт Дарьи. По словам блоггера, из-за многочисленных жалоб ее страницу в Instagram в конце концов заблокировали.

"Я искренне считал, что поливать грязью будут именно меня. Мне на это безразлично, я хорошо понимаю, как устроен этот мир. Однако моих знаний оказалось маловато, ведь "взрослые тети" почему-то решили массово напасть именно на мою любимую", — возмутился Репич.

В своем специальном видеообращении мужчина пошел еще дальше и открыто назвал главную аудиторию своих недоброжелателей. Он уверен, что негативные комментарии пишут преимущественно женщины от 30 лет, которыми руководят банальные зависти к юности, привлекательности и личному счастью его избранницы. Блогер назвал таких критиков "злыми и обиженными на жизнь женщинами со сложным характером", добавив, что точно не собирается терпеть подобные выпады. Репич подчеркнул, что страницу Дарьи они обязательно вернут или просто откроют новую, а вот его критикам "вряд ли что-нибудь поможет в жизни".

Особую пикантность этой истории добавляет тот факт, что Дарья раньше была непосредственной ученицей Глеба. Она занималась с ним химией, чтобы успешно сдать экзамены. Это подтверждает и описание в профиле самой девушки, где она с юмором отмечает, что уже "доучилась", и теперь рассказывает подписчикам, как это в 18 лет строить быт с "пенсионером".





Под публикациями блогера развернулись настоящие текстовые баталии. Когда одна из подписниц заметила, что искренне порадовалась бы за химика, если бы рядом с ним была его сверстница, а текущие отношения выглядят как сплошной "кринж", Репич ответил коротко и безапелляционно.

После того, как страницу девушки в Instagram удалось вернуть к жизни, пара решила ответить своим критикам максимально эпатажно.





Репич опубликовал кадры по новой совместной фотосессии. Наибольший резонанс вызвал снимок, где Дарья позирует полуобнаженной, а сам блогер прикрывает ее грудь своими руками, одновременно демонстрируя в объектив камеры нецензурный жест. В подписи к этим фото мужчина снова открыто выразил все, что думает о хейтерах.

"Дарье все-таки разблокировали инстаграм. А теперь слушайте меня очень внимательно: я ее люблю, и она меня тоже. Мы просто выбрали быть счастливыми, и хер вы нам в этом помешаете. Разве что можете петицию президенту написать", — дерзко прокомментировал Глеб.

Однако такая реакция только подбросила дров в костер общественного обсуждения. В соцсети Threads пользователи перешли от обычных лирических нареканий к серьезным психологическим терминам. Многие авторы начали активно разбирать понятие "груминга" — скрытую тактику психологического давления, которую часто используют взрослые мужчины в отношениях с совсем молодыми девушками.

"В контексте подобных отношений груминг – это тонкая психологическая манипуляция. Это ситуация, когда значительно старший партнер мастерски маскирует свой контроль или даже абьюз под видом излишнего внимания, заботы и какого-то "особого отношения"", — объясняли блогеры в Threads.

Отдельно критики обратили внимание на шаблонные оправдания, обычно звучащие в таких парах. Люди начали иронизировать над классическими фразами типа: "Она просто очень зрелая и умная не по годам, вы ничего не понимаете". По мнению пользователей, подобные слова лишь романтизируют серьезный дисбаланс сил и неравенство между партнерами.

На фоне новой вспышки гнева в сети упомянули и о другом известном блогере — Богдане Беспалове. Он отметил, что обращал внимание общества на странные предпочтения коллеги-химика еще в октябре 2025 года, задолго до нынешней большой огласки. По словам Беспалова, данная тема поднималась уже неоднократно. Он утверждает, что взрослый мужчина сознательно ищет спутниц в возрасте 16–18 лет, чтобы "воспитывать их под себя и питать собственное эго", хотя формально закон при этом не нарушается.

"В этой истории отвратительно абсолютно все. Девушки, пожалуйста, обходите десятой дорогой таких дядей, которые заманивают вас в подобные "отношения"", — призвал Беспалов.

Он также добавил, что бывшая девушка химика в свое время даже лично писала ему с мольбами удалить видеоролик об их романе. Девушка очень боялась, что ее родители узнают, с человеком какого возраста она встречается. Пока этот громкий скандал остается в плоскости горячих морально-нравственных споров, ведь юридических претензий к блогеру нет.

Напомним, портал " Комментарии" писал , что в Дубае 23-летнюю британку обвиняют в убийстве после конфликта с мужчиной, с которым она познакомилась онлайн.