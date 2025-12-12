Бізнесмен Сєяр Куршутов міг бути джерелом інформації про відставку генпрокурора, – Мосійчук

Генеральний прокурор Руслан Кравченко спростував інформацію про те, що він подав заяву про відставку. При цьому він дав зрозуміти, що знає, хто розповсюдив цю інформацію. Про це пишуть "Українські новини"





"Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов'язки Генерального прокурора. Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто. Я залишаюся там, де обіцяв бути, там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось", – зазначив він.

По цьому деякі ЗМІ та тг-канали повідомили, що інформаційний фейк про відставку генпрокурора іде від "молдавських біженців, що сховалися в Відні".Екснардеп Ігор Мосійчук висловив думку, що мова йде про бізнесмена Сєяра Куршутова, який три роки перебував під санкціями за списками контрабандистів, а нині проживає у Відні.

Сєяр Куршутов (фото з відкритих джерел)

"У Відні лише один біженець з молдовським паспортом – Сєяр Куршутов! Саме він як виявилось і розганяв новину про відставку Генерального прокурора України Руслана Кравченка!" – зазначив Мосійчук.

Як додала пресслужба Офісу генпрокурора, інформація, поширена окремими Telegram-каналами, про нібито подання Кравченком заяви про відставку є недостовірною.

"Жодних заяв про відставку Генеральний прокурор не подавав. Він перебуває на робочому місці та у повному обсязі здійснює свої повноваження", – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Telegram-каналах поширилася інформація про те, що Кравченко нібито написав заяву про відставку з посади генпрокурора.