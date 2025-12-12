Бизнесмен Сеяр Куршутов мог быть источником информации об отставке генпрокурора, – Мосийчук

Генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг информацию о том, что он подал заявление об отставке. При этом он дал понять, что знает, кто распространил эту информацию. Об этом пишут "Українські новини"





"Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку. Я на своем месте. И продолжаю исполнять обязанности Генерального прокурора. Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как институции, можете не маскироваться, я за каждым приду лично. Я остаюсь там, где обещал быть, там, где труднее всего. Работаем дальше."

По этому некоторые СМИ и тг-каналы сообщили, что информационный фейк об отставке генпрокурора идет от "скрывшихся в Вене молдавских беженцев".Экснардеп Игорь Мосийчук высказал мнение, что речь идет о бизнесмене Сеяре Куршутове, который три года находился под санкциями по спискам контрабандистов, а ныне проживает в Вене.

Сеяр Куршутов (фото из открытых источников)

"В Вене только один беженец с молдавским паспортом – Сеяр Куршутов! Именно он как оказалось и разгонял новость об отставке Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко!" – отметил Мосийчук.

Как добавила прессслужба Офиса генпрокурора, информация, распространенная отдельными Telegram-каналами, о якобы представлении Кравченко заявления об отставке недостоверна.

"Никаких заявлений об отставке Генеральный прокурор не подавал. Он находится на рабочем месте и в полном объеме осуществляет свои полномочия", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что Кравченко якобы написал заявление об отставке от должности генпрокурора.