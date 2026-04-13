Безугла зацікавилася, чи проводив Буданов «обряд очищення» Офісу Президента після Єрмака

Народна депутатка Мар’яна Безугла спровокувала чергову хвилю обговорень у мережі, опублікувавши допис із натяком на містичне минуле Офісу Президента. Парламентарка оприлюднила два скриншоти, на одному з яких зафіксовано голову Офісу президента України Кирила Буданова разом із дружиною під час освячення пасок у храмі.

Друге зображення стосується ексочільника ОПУ Андрія Єрмака та згадок у медіа про його нібито зацікавленість окультними практиками чи "чорною магією". Поєднуючи ці два контексти, депутатка поставила риторичне питання: "Цікаво, чи освячував Кирило Олексійович після Андрія Борисовича ОП".

Безугла в іронічній формі натякнула, що після перебування при владі осіб, яких певні ресурси пов’язували з нетрадиційними ритуалами, нинішньому керівництву може знадобитися церковне втручання для "очищення" приміщень на Банковій.

Допис викликав жваву дискусію серед підписників, розділивши аудиторію на тих, хто підтримав гумор депутатки, та тих, хто назвав такі порівняння недоречними під час війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Керівник Офісу президента України Кирило Буданов разом з дружиною Маріанною Будановою відвідали святкову службу з нагоди Великодня. Фото подружжя, оприлюднені у соцмережах, швидко привернули увагу користувачів, зокрема через деталі образу.

12 квітня на Великдень Кирило Буданов та його дружинна Маріанна відвідали храм у Києві. "Хай сяйво Великодня подарує нам миті тепла і спокою, сповнить енергією для подальшої боротьби за вільну Україну! Христос Воскрес! Слава Україні!", — написав Буданов у соцмережах.