Безуглая заинтересовалась, проводил ли Буданов «обряд очищения» Офиса Президента после Ермака

Народный депутат Марьяна Безуглая спровоцировала очередную волну обсуждений в сети, опубликовав сообщение с намеком на мистическое прошлое Офиса Президента. Политик обнародовала два скриншота, на одном из которых зафиксирован глава Офиса президента Украины Кирилла Буданова вместе с супругой во время освящения пасок в храме.

Второе изображение касается экс-главы ОПУ Андрея Ермака и упоминаний в медиа о его якобы заинтересованности оккультными практиками или "черной магией". Сочетая эти два контекста, депутат поставила риторический вопрос: "Интересно, освящал ли Кирилл Алексеевич после Андрея Борисовича ОП".

Безуглая в иронической форме намекнула, что после пребывания у власти лиц, которых определенные ресурсы связывали с нетрадиционными ритуалами, нынешнему руководству может потребоваться церковное вмешательство для "очищения" помещений на Банковой.

Сообщение вызвало оживленную дискуссию среди подписчиков, разделив аудиторию на тех, кто поддержал юмор депутата, и тех, кто назвал такие сравнения неуместными во время войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов вместе с супругой Марианной Будановой посетили праздничную службу по случаю Пасхи. Фото супругов, обнародованные в соцсетях, быстро привлекли внимание пользователей, в частности, из-за деталей образа.

12 апреля на Пасху Кирилл Буданов и его супруга Марианна посетили храм в Киеве. "Пусть сияние Пасхи подарит нам мгновения тепла и покоя, наполнит энергией для дальнейшей борьбы за свободную Украину! Христос Воскрес! Слава Украине!", — написал Буданов в соцсетях.