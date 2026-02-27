logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Береза заявляє, що блогер Ігор Лаченков перебуває у розшуку ТЦК як ухилянт
commentss НОВИНИ Всі новини

Береза заявляє, що блогер Ігор Лаченков перебуває у розшуку ТЦК як ухилянт

Життя від ресторану до ресторану: Береза розкритикував блогера Лачена за ухилення від мобілізації

27 лютого 2026, 21:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Екснардеп Борислав Береза виступив із гучною заявою щодо популярного блогера Ігоря Лаченкова (Лачена), стверджуючи, що останній має проблеми з законом через мобілізаційні питання. За словами політика, попри публічні розмови про бронь, реальна ситуація є інакшою, передають "Українські новини".

Береза заявляє, що блогер Ігор Лаченков перебуває у розшуку ТЦК як ухилянт

Ігор Лаченков. Фото з відкритих джерел

"Побачив відео, на якому Ігор Лаченков, Лачен, заявляє, що він заброньований Єрмаком. Це той самий Лачен, який казав у лютому 2024 року, що Залужного не звільнили і радивш не вірити моїй інформації. Не знаю ким заброньований Лачен, але згідно з моїми джерелами в Нацполі, на даний момент він ухилянт і знаходиться в розшуку. До речі, як є ухилянтом і Петров з Ісландії", — зазначив Береза.

Він підкреслив, що блогер нібито намагається знайти способи легалізувати свій статус заднім числом: "Більше того, Лачен активно шукає тих, хто зможе йому оперативно вирішити проблему та спішно його забронювати чи влаштувати кудись на цвинтарь або притулити радником міністра".

Береза також додав, що Лаченков змушений пересуватися з охороною і "жити від ресторану до ресторану, щоб не бути спійманим". Політик розкритикував таку позицію військовозобов'язаного блогера, натякнувши на невідповідність його публічної діяльності реальним діям.

"Важке життя блогера, який військовозобов'язаний, але щось не поспішає приєднатися до ЗСУ та системно зайнятися забезпеченням бригади з середини підрозділу. А що ж так?" — наголосив екснардеп.

Окрім мобілізаційних питань, Береза згадав і про фінансовий аспект діяльності Telegram-каналу Лаченкова, посилаючись на дані Володимира Горковенка щодо вартості дописів. Він припустив, що до блогера незабаром можуть виникнути питання у податкових органів щодо доходів від його ФОП та інформаційної діяльності.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини