Береза заявляє, що блогер Ігор Лаченков перебуває у розшуку ТЦК як ухилянт

Екснардеп Борислав Береза виступив із гучною заявою щодо популярного блогера Ігоря Лаченкова (Лачена), стверджуючи, що останній має проблеми з законом через мобілізаційні питання. За словами політика, попри публічні розмови про бронь, реальна ситуація є інакшою, передають "Українські новини".

Ігор Лаченков. Фото з відкритих джерел

"Побачив відео, на якому Ігор Лаченков, Лачен, заявляє, що він заброньований Єрмаком. Це той самий Лачен, який казав у лютому 2024 року, що Залужного не звільнили і радивш не вірити моїй інформації. Не знаю ким заброньований Лачен, але згідно з моїми джерелами в Нацполі, на даний момент він ухилянт і знаходиться в розшуку. До речі, як є ухилянтом і Петров з Ісландії", — зазначив Береза.

Він підкреслив, що блогер нібито намагається знайти способи легалізувати свій статус заднім числом: "Більше того, Лачен активно шукає тих, хто зможе йому оперативно вирішити проблему та спішно його забронювати чи влаштувати кудись на цвинтарь або притулити радником міністра".

Береза також додав, що Лаченков змушений пересуватися з охороною і "жити від ресторану до ресторану, щоб не бути спійманим". Політик розкритикував таку позицію військовозобов'язаного блогера, натякнувши на невідповідність його публічної діяльності реальним діям.

"Важке життя блогера, який військовозобов'язаний, але щось не поспішає приєднатися до ЗСУ та системно зайнятися забезпеченням бригади з середини підрозділу. А що ж так?" — наголосив екснардеп.

Окрім мобілізаційних питань, Береза згадав і про фінансовий аспект діяльності Telegram-каналу Лаченкова, посилаючись на дані Володимира Горковенка щодо вартості дописів. Він припустив, що до блогера незабаром можуть виникнути питання у податкових органів щодо доходів від його ФОП та інформаційної діяльності.