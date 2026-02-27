Береза заявляет, что блогер Игорь Лаченков находится в розыске ТЦК как уклоняющийся

Экс-нардеп Борислав Береза выступил с громким заявлением по поводу популярного блогера Игоря Лаченкова (Лачена), утверждая, что последний испытывает проблемы с законом из-за мобилизационных вопросов. По словам политика, несмотря на публичные разговоры о броне, реальная ситуация иная , передают "Українські новини".

Игорь Лаченков. Фото из открытых источников

"Увидел видео, на котором Игорь Лаченков, Лачен, заявляет, что он забронирован Ермаком. Это тот самый Лачен, который говорил в феврале 2024 года, что Залужного не уволили и советовали не верить моей информации. Не знаю кем забронирован Лачен, но согласно моим источникам в Нацполе, на данный момент он ухилянт и находится в розыске. Кстати, как уклоняется и Петров из Исландии", — отметил Береза.

Он подчеркнул, что блогер якобы пытается найти способы легализовать свой статус задним числом: "Более того, Лачен активно ищет тех, кто сможет ему оперативно решить проблему и спешно забронировать его или устроить куда-то на кладбище или приютить советником министра".

Береза также добавил, что Лаченков вынужден передвигаться с охраной и "жить от ресторана в ресторан, чтобы не быть пойманным". Политик подверг критике такую позицию военнообязанного блогера, намекнув на несоответствие его публичной деятельности реальным действиям.

"Тяжелая жизнь военнообязанного блогера, но что-то не спешащего присоединиться к ВСУ и системно заняться обеспечением бригады из середины подразделения. А что же так? — подчеркнул экс-нардеп.

Кроме мобилизационных вопросов, Береза упомянул и о финансовом аспекте деятельности Telegram-канала Лаченкова, ссылаясь на данные Владимира Горковенко о стоимости сообщений. Он предположил, что блогеру в скором времени могут возникнуть вопросы у налоговых органов относительно доходов от его ФЛП и информационной деятельности .