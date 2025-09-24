Батька Ілона Маска звинуватили у сексуальному насильстві над дітьми: що відомо

Батько одного з найбагатших людей світу Ілона Маска Еррол Маск опинився в центрі серйозних звинувачень у сексуальних домаганнях над дітьми та падчерками. За даними The New York Times, звинувачення стосуються п’яти його дітей та падчериць, охоплюючи період від 1993 до 2023 року.

Еррол Маск. Фото з відкритих джерел

Перші повідомлення про сексуальні домагання датуються 1993 роком, коли чотирирічна дівчинка нібито розповіла родичам, що вітчим "торкався" її. Пізніше з’явилися свідчення п’ятирічного сина Еррола та двох доньок і пасинка. Журналістське розслідування ґрунтується на поліцейських та судових протоколах, особистому листуванні, соціальних працівниках та інтерв’ю з членами сім’ї і охоплює випадки в Південній Африці та Каліфорнії.

Протягом багатьох років проводилися три поліцейські розслідування: два були закриті, статус третього залишається невідомим. Еррол Маск заперечує всі звинувачення, називаючи їх "неправдивими та абсурдними до крайності".

Родичі неодноразово зверталися до Ілона Маска, просячи його втрутитися.

"Нам справді потрібна ваша порада, допомога та керівництво з цих питань, бо ми бачимо, як ці діти страждають щодня", — йшлося у листі 2010 року.

Стосунки між Маском та його батьком давно напружені. Ілон у 2017 році в інтерв’ю Rolling Stone заявляв, що Еррол зробив "майже все зло, яке тільки можна уявити". У своїй біографії 2023 року він додав, що життя поруч із батьком було "психологічними тортурами".

Еррол Маск має семеро дітей від трьох шлюбів. Його перший шлюб із Мей Маск дав трьох дітей — Ілона, Кімбала та Тоску. У своїх мемуарах Мей Маск описала шлюб як жорстокий, стверджуючи, що Еррол був аб'юзером. Другий шлюб із Гайде Безуйденхаут дав двох доньок – Александру та Аш Роуз. У 2018 році Маск став батьком дитини від колишньої падчерки Яни Безуйденхаут, що додало суперечливих моментів у родинні стосунки.

