Отца Илона Маска обвинили в сексуальном насилии над детьми: что известно

Отец одного из самых богатых людей мира Илона Маска Эррол Маск оказался в центре серьезных обвинений в сексуальных домогательствах над детьми и падчерицей. По данным The New York Times, обвинения касаются пяти его детей и падчериц, охватывая период с 1993 по 2023 год.

Эррол Маск. Фото из открытых источников

Первые сообщения о сексуальных домогательствах датируются 1993 годом, когда четырехлетняя девочка якобы рассказала родственникам, что отчим "трогал" ее. Позже появились показания пятилетнего сына Эррола и двух дочерей и пасынка. Журналистское расследование основывается на полицейских и судебных протоколах, личной переписке, социальных работниках и интервью с членами семьи и охватывает случаи в Южной Африке и Калифорнии.

В течение многих лет проводилось три полицейских расследования: два были закрыты, статус третьего остается неизвестным. Эррол Маск отрицает все обвинения, называя их "ложными и абсурдными до крайности".

Родственники неоднократно обращались к Илону Маску, прося его вмешаться.

"Нам действительно нужен ваш совет, помощь и руководство по этим вопросам, потому что мы видим, как эти дети страдают каждый день", — говорилось в письме 2010 года.

Отношения между Маском и его отцом давно напряжены. Илон в 2017 году в интервью Rolling Stone заявлял, что Эррол совершил "почти все зло, которое только можно представить". В своей биографии 2023 года он добавил, что жизнь рядом с отцом была "психологической пыткой".

Эррол Маск имеет семерых детей от трех браков. Его первый брак с Мэй Маск дал троих детей – Илона, Кимбала и Тоску. В своих мемуарах Мэй Маск описала брак как жестокий, утверждая, что Эррол был абьюзером. Второй брак с Гайде Безуйденхаут дал двух дочерей Александру и Аш Роуз. В 2018 году Маск стал отцом ребенка от бывшей падчерицы Яны Безуйденхаут, что добавило спорных моментов в родственные отношения.

