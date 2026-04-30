Арестович розкритикував схожість українського та російського режимів

Недилько Ксения
Колишній радник ОП Олексій Арестович прокоментував наслідки атаки на нафтопереробну інфраструктуру в Туапсе, порівнявши екологічну ситуацію з підривом Каховської ГЕС. Він наголосив, що будь-яка катастрофа такого масштабу є трагедією, проте удари по російських об’єктах є необхідністю, оскільки ці об’єкти "живлять агресію".
Олексій Арестович
Арестович підкреслив, що його жорстка опозиція до чинної влади не заперечує потреби у спротиві ворогу, але він вимагає змінити підхід до ведення війни та ставлення до громадян.
Політик вказав на тривожну схожість методів обох держав у примусі своїх народів до покори. На його думку, істинною метою боротьби має бути створення України, яка кардинально відрізнятиметься і від Росії, і від теперішньої моделі управління Зеленського.
Ключові тези Арестовича:
Моральний вибір: Важливо відокремлювати захист країни від схвалення дій влади.
Реформа стосунків: Влада має змінити парадигму "ідіть і помріть" на паритетні відносини з народом.
Ціна ідеалів: Політик застеріг від виправдання підлості заради вищої мети.
Наприкінці він додав, що припинити атаки та екологічне лихо в Росії дуже просто: Кремль має негайно зупинити збройну агресію.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що у місті Туапсе, де після ударів дронів палає нафтопереробний завод, пройшли "нафтові дощі" та стався вилив мазуту в море, нібито "немає серйозних загроз".
За словами очільника Кремля, заспокійливу інформацію про ситуацію в місті йому надав керівник Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. "Серйозних загроз немає, люди справляються на місці з тими викликами, з якими стикаються", — запевнив Путін.