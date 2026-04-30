Арестович розкритикував схожість українського та російського режимів
Арестович розкритикував схожість українського та російського режимів

Екологічна трагедія в Туапсе та боротьба за нову модель держави: заява Олексія Арестовича

30 квітня 2026, 18:08
Недилько Ксения

Колишній радник ОП Олексій Арестович прокоментував наслідки атаки на нафтопереробну інфраструктуру в Туапсе, порівнявши екологічну ситуацію з підривом Каховської ГЕС. Він наголосив, що будь-яка катастрофа такого масштабу є трагедією, проте удари по російських об’єктах є необхідністю, оскільки ці об’єкти "живлять агресію".

Арестович розкритикував схожість українського та російського режимів

Арестович підкреслив, що його жорстка опозиція до чинної влади не заперечує потреби у спротиві ворогу, але він вимагає змінити підхід до ведення війни та ставлення до громадян.

"Я непримиренний противник режиму Зеленського — за те, що топче людську гідність і знищує право та свободи. Але це не означає, що не потрібно чинити опір агресору. Просто робити це потрібно розумно і не ліквідуючи власний народ темпами, яким агресор може позаздрити", — зазначив він.

Політик вказав на тривожну схожість методів обох держав у примусі своїх народів до покори. На його думку, істинною метою боротьби має бути створення України, яка кардинально відрізнятиметься і від Росії, і від теперішньої моделі управління Зеленського.

Ключові тези Арестовича:

Моральний вибір: Важливо відокремлювати захист країни від схвалення дій влади.

"Злочинець залишається злочинцем, навіть якщо працює на оборону", — стверджує автор.

Реформа стосунків: Влада має змінити парадигму "ідіть і помріть" на паритетні відносини з народом.

Ціна ідеалів: Політик застеріг від виправдання підлості заради вищої мети.

"Якщо в ім'я ідеалу доводиться робити підлості, ціна цьому ідеалу — лайно. Пора відходити від позиції інфантильних чебурашок "він — злочинець, але хороший, тому що працює на оборону", — переконаний Арестович.

Наприкінці він додав, що припинити атаки та екологічне лихо в Росії дуже просто: Кремль має негайно зупинити збройну агресію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що у місті Туапсе, де після ударів дронів палає нафтопереробний завод, пройшли "нафтові дощі" та стався вилив мазуту в море, нібито "немає серйозних загроз".

За словами очільника Кремля, заспокійливу інформацію про ситуацію в місті йому надав керівник Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. "Серйозних загроз немає, люди справляються на місці з тими викликами, з якими стикаються", — запевнив Путін.



