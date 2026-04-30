Арестович подверг критике сходство украинского и российского режимов

Бывший советник ОП Алексей Арестович прокомментировал последствия атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру в Туапсе, сравнив экологическую ситуацию с подрывом Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что любая катастрофа такого масштаба является трагедией, однако удары по российским объектам необходим, поскольку эти объекты "питают агрессию".

Алексей Арестович

Арестович подчеркнул, что его жесткая оппозиция действующей власти не отрицает потребности в сопротивлении врагу, но он требует изменить подход к ведению войны и отношения к гражданам.

"Я непримиримый противник режима Зеленского — за то, что попирает человеческое достоинство и уничтожает право и свободу. Но это не значит, что не нужно сопротивляться агрессору. Просто делать это нужно разумно и не ликвидируя собственный народ темпами, которым агрессор может позавидовать", – отметил он.

Политик указал на тревожное сходство методов обоих государств в принуждении своих народов к повиновению. По его мнению, истинной целью борьбы должно быть создание Украины, которая будет кардинально отличаться и от России, и от нынешней модели управления Зеленского.

Ключевые тезисы Арестовича:

Моральный выбор: Важно отделять защиту страны от одобрения действий властей.

"Преступник остается преступником, даже если работает на оборону", — утверждает автор.

Реформа отношений: Власти должны изменить парадигму "идите и умрите" на паритетные отношения с народом.

Цена идеалов: Политик предостерег от оправдания подлости ради высшей цели.

"Если во имя идеала приходится делать подлости, цена этому идеалу – дерьмо. Пора отходить от позиции инфантильных чебурашек "он — преступник, но хороший, потому что работает на оборону", — убежден Арестович.

В конце он добавил, что прекратить атаки и экологическую беду в России очень просто: Кремль должен немедленно остановить вооруженную агрессию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин заявил, что в городе Туапсе, где после ударов дронов горит нефтеперерабатывающий завод, прошли "нефтяные дожди" и произошел излияние мазута в море, якобы "нет серьезных угроз".

По словам главы Кремля, успокаивающую информацию о ситуации в городе ему предоставил руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Серьезных угроз нет, люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются", — заверил Путин.