Колишній радник Офісу Президента та заборонений в Україні блогер Олексій Арестович гостро висловився проти методів, якими держава намагається впроваджувати щоденну хвилину мовчання в українському суспільстві. На його думку, нинішній підхід влади руйнує саму суть поваги до загиблих героїв.

Олексій Арестович

"З хвилиною мовчання тупоголові вожді роблять те ж саме, що з ТЦК", — переконаний Олексій Арестович. Проводячи паралелі з мобілізаційними процесами, він додав: "Спочатку навчили українських громадян боятися людей у формі своєї ж армії-захисниці, тепер намагаються спаскудити пам'ять про павших".

Блогер наголосив, що вшанування пам'яті жертв війни є безумовно важливим процесом. Проте, на його переконання, цей захід втрачає свою сакральність, коли перетворюється на щоденний адміністративний обов'язок.

"Хвилина мовчання важлива. Хвилина мовчання — потрібна", — визнає аналітик. Окреслюючи правильний формат вшанування, він зазначив: "Але вона має залишатися особливим ритуалом, що застосовується в особливих умовах, а не тиражуватися з гучномовців методом примусу до любові, — мільйон на щоденні копійки. Уявіть, якби вас насильно вінчали щодня — за державною потребою".

Арестович застерігає, що надмірний тиск з боку державних структур завжди викликає у вільних людей зворотну реакцію. Нав'язування патріотизму згори здатне знецінити навіть найтрагічніші сторінки сучасної історії.

"У нормальної людини примус викликає оскому", — стверджує громадський діяч, наголошуючи, що "вільній людині діяти під нав'язуванням взападло". Прогнозуючи наслідки такої політики, він підсумував: "Пам'ять про павших у короткі терміни заміститься пам'яттю про примус, і вийде, як із Днем піонерії, в який нещодавно плювали рівно ті ж самі люди, що тепер вимагають щодня підриватися о 9.00 відповідно до сигналу по радіо. Україна — вона взагалі про примус чи про свободу?".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник угорського уряду Петер Мадяр окреслив жорстку позицію своєї країни щодо європейських прагнень Києва. Будапешт вимагає розширення мовних та культурних прав для своєї діаспори на українській території.



