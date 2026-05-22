Бывший советник Офиса Президента и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович остро высказался против методов, по которым государство пытается внедрять ежедневную минуту молчания в украинском обществе. По его мнению, нынешний подход власти разрушает самую суть уважения к погибшим героям.

Алексей Арестович

"С минутой молчания тупоголовые вожди делают то же, что и с ТЦК", — убежден Алексей Арестович. Проводя параллели с мобилизационными процессами, он добавил: "Сначала научили украинских граждан бояться людей в форме своей же армии-защитницы, теперь пытаются убить память о павших".

Блогер подчеркнул, что память жертв войны является безусловно важным процессом. Однако, по его убеждению, эта мера теряет свою сакральность, когда превращается в ежедневную административную обязанность.

"Минута молчания важна. Минута молчания нужна", — признает аналитик. Очерчивая правильный формат, он отметил: "Но она должна оставаться особым ритуалом, который применяется в особых условиях, а не тиражироваться с громкоговорителей методом принуждения к любви, — миллион на ежедневные копейки. Представьте, если бы вас насильственно венчали ежедневно по государственной необходимости".

Арестович предостерегает, что чрезмерное давление со стороны государственных структур всегда вызывает обратную реакцию у свободных людей. Навязывание патриотизма сверху способно обесценить даже самые трагические страницы современной истории.

"У нормального человека принуждение вызывает оскомину", — утверждает общественный деятель, подчеркивая, что "свободному человеку действовать под навязыванием в упадок". Прогнозируя последствия такой политики, он подытожил: "Память о павших в короткие сроки заместится памятью о принуждении, и получится, как с Днем пионерии, в который недавно плевали ровно те же люди, которые теперь требуют ежедневно подрываться в 9.00 в соответствии с сигналом по радио. Украина — она вообще о принуждении или свободе?".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава венгерского правительства Петер Мадяр очертил жесткую позицию своей страны относительно европейских стремлений Киева. Будапешт требует расширения языковых и культурных прав своей диаспоры на украинской территории.



