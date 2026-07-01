Анульовані ліцензії та закордонні активи: ЗМІ розкрили деталі про Андрія Матюху

Журналісти "Стоп Корупції ТБ" проаналізували відкриті державні реєстри, судові документи та фінансову звітність компаній, пов'язаних із бізнесменом Андрієм Матюхою. За результатами розслідування автори стверджують, що публічний образ підприємця та благодійника суттєво відрізняється від інформації, яку містять офіційні документи, пишуть "Українські новини".

Андрій Матюха Фото: з відкритих джерел

Однією з ключових подій стало рішення державного регулятора "ПлейСіті" анулювати ліцензії компаніям ТОВ "Фаворит Казіно Компані" та ТОВ "Фавбет Віп Казіно". Як зазначив регулятор, підставою стали виявлені зв'язки із державою-агресором, унаслідок чого бренди Favbet Casino та Favbet Poker втратили право працювати на українському ринку.

У розслідуванні також згадуються публікації, у яких повідомлялося про можливе російське громадянство Матюхи в минулому, а також про наявність російського ІПН. Сам бізнесмен ці твердження публічно не коментував.

Окрему увагу журналісти приділили діяльності компаній у Білорусі. Попри заяву Favbet про припинення роботи після початку повномасштабного вторгнення, за даними білоруських реєстрів, компанія "Фавбетбел" досі має статус активної. Крім того, британська структура, пов'язана з Матюхою, залишається власником торговельних марок Favbet у Білорусі.

Автори розслідування також звернули увагу на кримінальні провадження, у яких фігурують компанії, пов'язані з бізнесменом. За інформацією Держфінмоніторингу, правоохоронці розслідували діяльність мережі нелегального грального бізнесу, а активи на суму 907 млн грн були арештовані та передані в управління АРМА. Остаточні правові висновки у цих справах мають зробити слідство та суд.

Журналісти також проаналізували фінансову звітність компаній. Вони зазначають, що попри стабільне зростання доходів окремих структур, у документах протягом кількох років декларуються значні збитки. Водночас благодійний фонд Favbet Foundation повідомляв про спрямування 193 млн грн на підтримку ЗСУ, переселенців та гуманітарних проєктів, що, на думку авторів розслідування, викликає питання щодо джерел фінансування.





Окремий блок розслідування присвячений активам, пов'язаним із Матюхою. За даними відкритих реєстрів, підконтрольні йому компанії володіють нерухомістю в Україні, зокрема земельними ділянками, комерційними об'єктами, готелями та іншими активами. Крім того, журналісти повідомляють про мережу компаній у кількох європейських юрисдикціях, а також про ймовірне користування елітною віллою в Хорватії.

Підсумовуючи, автори розслідування наголошують, що наведені факти ґрунтуються на відкритих реєстрах, судових документах та офіційній звітності. Водночас усі звинувачення, які є предметом кримінальних проваджень, мають отримати остаточну правову оцінку лише після завершення розслідування та відповідних судових рішень.

Як вже писали "Коментарі", адвокати Ганна Гуцалюк та Денис Тарасюк, які забезпечували юридичний супровід низки українських компаній ексвласника збанкрутілого АТ "Дельта банк" Миколи Лагуна, припиняють свою участь у цих бізнес-проєктах. Наразі активи, частина з яких не вела реальної господарської діяльності, переоформлюють на номінальних власників. Метою таких дій є подальша консервація підприємств та призупинення їхньої активності. Про це йдеться в матеріалі видання Коротко.Про, яке проаналізувало поточний стан активів Лагуна.