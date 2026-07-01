Аннулированные лицензии и зарубежные активы: СМИ раскрыли детали об Андрее Матюхе

Журналисты "Стоп Коррупции ТВ" проанализировали открытые государственные реестры, судебные документы и финансовую отчетность компаний, связанных с бизнесменом Андреем Матюхой. По результатам расследования авторы утверждают, что публичный образ предпринимателя и благотворителя существенно отличается от информации, содержащей официальные документы, пишут "Українські новини".

Андрей Матюха. Фото: из открытых источников

Одним из ключевых событий стало решение государственного регулятора "ПлейСити" аннулировать лицензии компаниям ООО "Фаворит Казино Компани" и ООО "Фавбет Вип Казино". Как отметил регулятор, основанием стали выявленные связи с государством-агрессором, в результате чего бренды Favbet Casino и Favbet Poker потеряли право работать на украинском рынке.

В расследовании также упоминаются публикации, в которых сообщалось о возможном российском гражданстве Матюхи в прошлом, а также о наличии российского ИНН. Сам бизнесмен эти утверждения публично не комментировал.

Особое внимание журналисты уделили деятельности компаний в Беларуси. Несмотря на заявление Favbet о прекращении работы после начала полномасштабного вторжения, по данным белорусских реестров, компания Фавбетбел до сих пор имеет статус активной. Кроме того, британская структура, связанная с Матюхой, остается владельцем торговых марок Favbet в Белоруссии.

Авторы расследования также обратили внимание на уголовные производства, в которых фигурируют компании, связанные с бизнесменом. По информации Госфинмониторинга, правоохранители расследовали деятельность сети нелегального игорного бизнеса, а активы на сумму 907 млн. грн. были арестованы и переданы в управление АРМА. Окончательные правовые выводы по этим делам должны сделать следствие и суд.

Журналисты также проанализировали финансовую отчетность компаний. Они отмечают, что, несмотря на стабильный рост доходов отдельных структур, в документах в течение нескольких лет декларируются значительные убытки. В то же время благотворительный фонд Favbet Foundation сообщал о направлении 193 млн грн в поддержку ВСУ, переселенцев и гуманитарных проектов, что, по мнению авторов расследования, вызывает вопросы источников финансирования.





Отдельный блок расследования посвящен активам, связанным с Матюхой. По данным открытых реестров, подконтрольные ему компании владеют недвижимостью в Украине, в том числе земельными участками, коммерческими объектами, гостиницами и другими активами. Кроме того, журналисты сообщают о сети компаний в нескольких европейских юрисдикциях, а также о вероятном использовании элитной виллой в Хорватии.

Подытоживая, авторы расследования отмечают, что приведенные факты основываются на открытых реестрах, судебных документах и официальной отчетности. В то же время все обвинения, являющиеся предметом уголовных производств, должны получить окончательную правовую оценку только после завершения расследования и соответствующих судебных решений.

Как уже писали "Комментарии", адвокаты Анна Гуцалюк и Денис Тарасюк, которые обеспечивали юридическое сопровождение ряда украинских компаний эксвладельца обанкротившегося АО "Дельта банк" Николая Лагуна, прекращают свое участие в этих бизнес-проектах. Пока активы, часть из которых не вела реальной хозяйственной деятельности, переоформляют на номинальных собственников. Целью таких действий является дальнейшая консервация предприятий и приостановка их активности. Об этом говорится в материале издания Коротко. О, проанализировавшем текущее состояние активов Лагуна.