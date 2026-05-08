«Антикорупційних активістів звинувачують у розкраданні $90 млн міжнародної допомоги»: у списку Каленюк, Богуславець, Нефьодов

Недилько Ксения
Колишній військовий 206-го батальйону ТрО, журналіст-розслідувач Володимир Бойко, який представляє ініціативу "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") заявив про розкрадання громадськими активістами міжнародної технічної допомоги. За його словами, йдеться про $90 млн в межах проєкту "Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrit)". Відповідний допис і документи Бойко оприлюднив у соцмережах, передають "Українські новини".
Серед них: ГО "Центр протидії корупції", ГО "Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції", ГО "Центр демократичних змін “Межа”", ГО "Технології прогресу", ГО "Громадське телебачення" та інші.
У своєму матеріалі Бойко згадує прізвища Дар’ї Каленюк, Ярослава Юрчишина, Мартини Богуславець, Максима Нефьодова, Мустафи Найєма, Романа Скрипіна та інших осіб, пов’язуючи їх із діяльністю організацій-отримувачів грантових коштів.
Також він заявив, що частина організацій, яка отримувала кошти, не веде активної діяльності або має мінімальну кількість працівників, водночас оперуючи значними обсягами грантового фінансування. На думку журналіста-розслідувача, головне питання — у повній відсутності прозорості: куди саме йдуть мільйони доларів, хто контролює витрати та які конкретні результати отримала держава?
У ЗМІ нагадують, "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") – це об’єднання небайдужих громадян, що вирішили покласти край розкраданню професійними "громадськими активістами" фінансової допомоги, яку Україні надають міжнародні партнери, передусім Сполучені Штати та європейські країни.