«Антикоррупционные активисты обвиняются в хищении $90 млн международной помощи»: в списке Каленюк, Богуславец, Нефедов

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Бывший военный 206-го батальона ТрО, журналист-расследователь Владимир Бойко, представляющий инициативу "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") заявил о хищении общественными активистами международной технической помощи. По его словам, речь идет о $90 млн в рамках проекта "Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrit)". Соответствующее сообщение и документы Бойко обнародовал в соцсетях, передают "Українські новини" .
Иллюстративное фото
Среди них: ОО "Центр противодействия коррупции", ОО "Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции", ОО "Центр демократических изменений "Межа"", ОО "Технологии прогресса", ОО "Общественное телевидение" и другие.
В своем материале Бойко упоминает фамилии Дарьи Каленюк, Ярослава Юрчишина, Мартыны Богуславец, Максима Нефедова, Мустафы Найема, Романа Скрипина и других лиц, связывая их с деятельностью организаций-получателей грантовых средств.
Также он заявил, что часть организаций, получавших средства, не ведет активной деятельности или имеет минимальное количество работников, одновременно оперируя значительными объемами грантового финансирования. По мнению журналиста-расследователя, главный вопрос — в полном отсутствии прозрачности: куда уходят миллионы долларов, кто контролирует расходы и какие конкретные результаты получило государство?
В СМИ напоминают, что "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") – это объединение неравнодушных граждан, решивших покончить с хищением профессиональными "общественными активистами" финансовой помощи, которую Украине оказывают международные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты и европейские страны.