«Антикоррупционные активисты обвиняются в хищении $90 млн международной помощи»: в списке Каленюк, Богуславец, Нефедов

Бывший военный 206-го батальона ТрО, журналист-расследователь Владимир Бойко, представляющий инициативу "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") заявил о хищении общественными активистами международной технической помощи. По его словам, речь идет о $90 млн в рамках проекта "Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrit)". Соответствующее сообщение и документы Бойко обнародовал в соцсетях, передают "Українські новини" .

"Чтобы убедиться, с какой дерзостью профессиональные общественные активисты разворовывают международную помощь, выделяемую Украине из бюджетов США и стран Западной Европы, далеко ходить не надо. Достаточно заглянуть на сайт Кабинета Министров Украины, где размещен "Перечень проектов международной технической помощи"", — написал Бойко, приведя документы и список общественных организаций, которые были среди получателей финансирования.

Среди них: ОО "Центр противодействия коррупции", ОО "Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции", ОО "Центр демократических изменений "Межа"", ОО "Технологии прогресса", ОО "Общественное телевидение" и другие.

В своем материале Бойко упоминает фамилии Дарьи Каленюк, Ярослава Юрчишина, Мартыны Богуславец, Максима Нефедова, Мустафы Найема, Романа Скрипина и других лиц, связывая их с деятельностью организаций-получателей грантовых средств.

Также он заявил, что часть организаций, получавших средства, не ведет активной деятельности или имеет минимальное количество работников, одновременно оперируя значительными объемами грантового финансирования. По мнению журналиста-расследователя, главный вопрос — в полном отсутствии прозрачности: куда уходят миллионы долларов, кто контролирует расходы и какие конкретные результаты получило государство?

"Если бы "общественные активисты" жили за счет обслуживаемых ими коррупционеров, это еще было бы пол беды. Но они разворовывают международную помощь, назначенную Украине. Речь идет даже не о миллионах, а о сотнях миллионов долларов, выделенных Украине правительствами США и европейских стран и осевших в карманах "общественных активистов"", — подытожил Бойко.

В СМИ напоминают, что "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") – это объединение неравнодушных граждан, решивших покончить с хищением профессиональными "общественными активистами" финансовой помощи, которую Украине оказывают международные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты и европейские страны.