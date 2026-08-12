Антикорупційна сфера перетворилася на жахливу індустрію із заробляння грошей, - суддя з Євросоюзу для ЗМІ

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Недилько Ксения
Антикорупційні програми та система міжнародної технічної допомоги перетворилися на слабоконтрольовану монополію, учасники якої зацікавлені у власному розширенні та збагаченні. Про це йдеться у матеріалі "Дзеркала тижня" з посиланням на німецького юриста, колишнього суддю та міжнародного експерта з питань доброчесності Тільмана Хоппе.
Тільман Хоппе
За словами експерта, однією з ключових проблем є фінансова зацікавленість самих антикорупціонерів у тому, щоб реформи, перевірки та оцінювання тривали якомога довше.
Хоппе зазначив, що боротьба з корупцією перетворилася на окремий бізнес, коли нові неефективні проєкти створюються лише заради фінансування антикорупціонерів та активістів.
Окремою проблемою експерт називає залежність міжнародних фахівців від організацій та проєктів, які оплачують їхню роботу.
За його словами, фактично сформувалася система, учасники якої одночасно оцінюють необхідність продовження реформ і фінансово залежать від того, чи будуть ці реформи та пов'язані з ними процедури продовжуватися.
Хоппе також критично оцінює модель суддівських рад (самоврядних органів, відповідальних за добір, кар'єру та дисципліну суддів), яку роками просували як універсальне рішення.
Як повідомляє "Дзеркало тижня", внаслідок цього виникає замкнене коло: чим більше антикорупційних процедур створюється, тим більше потрібно міжнародних проєктів, експертів та фінансування для їхнього забезпечення.
Як відомо фундацію DeJure, яка бере активну участь у просуванні судової реформи, звинуватили у непрозорому використанні понад 108 млн грн донорського фінансування; їхні колеги з Центру протидії корупції, освоївши понад $8 000 000, так і не оприлюднили звіт за 2025 рік, а самого голову ЦПК Віталія Шабуніна судять за шахрайство.