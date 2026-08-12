Антикоррупционная сфера превратилась в ужасную индустрию по зарабатыванию денег - судья из Евросоюза для СМИ

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Недилько Ксения
Антикоррупционные программы и система международной технической помощи превратились в слабоконтролируемую монополию, участники которой заинтересованы в собственном расширении и обогащении. Об этом говорится в материале "Зеркала недели" со ссылкой на немецкого юриста, бывшего судью и международного эксперта по добродетели Тильмана Хоппе.
Тильман Хоппе
По словам эксперта, одной из ключевых проблем является финансовая заинтересованность самих антикоррупционеров в том, чтобы реформы, проверки и оценивания продолжались как можно дольше.
Хоппе отметил, что борьба с коррупцией превратилась в отдельный бизнес, когда новые неэффективные проекты создаются только для финансирования антикоррупционеров и активистов.
Отдельной проблемой эксперт называет зависимость международных специалистов от организаций и проектов, оплачивающих их работу.
По его словам, фактически сформировалась система, участники которой одновременно оценивают необходимость продолжения реформ и финансово зависят от того, будут ли эти реформы и связаны ли с ними процедуры продолжаться.
Хоппе также критически оценивает модель судейских советов (самоуправляющихся органов, ответственных за отбор, карьеру и дисциплину судей), которую годами продвигали как универсальное решение.
Как сообщает "Зеркало недели", в результате возникает замкнутый круг: чем больше антикоррупционных процедур создается, тем больше требуется международных проектов, экспертов и финансирования для их обеспечения.
Как известно фонд DeJure, активно участвующий в продвижении судебной реформы , обвинили в непрозрачном использовании более 108 млн. грн. донорского финансирования; Их коллеги из Центра противодействия коррупции, освоив более $8 000 000, так и не обнародовали отчет за 2025 год, а самого главу ЦПК Виталия Шабунина судят за мошенничество .