Антикоррупционные программы и система международной технической помощи превратились в слабоконтролируемую монополию, участники которой заинтересованы в собственном расширении и обогащении. Об этом говорится в материале "Зеркала недели" со ссылкой на немецкого юриста, бывшего судью и международного эксперта по добродетели Тильмана Хоппе.

Тильман Хоппе

По словам эксперта, одной из ключевых проблем является финансовая заинтересованность самих антикоррупционеров в том, чтобы реформы, проверки и оценивания продолжались как можно дольше.

" Они получают деньги за рабочие дни и участие в проектах. Соответственно, быстрое завершение реформ или уменьшение количества процедур прямо противоречит их финансовым интересам", — приводит слова Хоппе "Зеркало недели".

Хоппе отметил, что борьба с коррупцией превратилась в отдельный бизнес, когда новые неэффективные проекты создаются только для финансирования антикоррупционеров и активистов.

"Система объективно заинтересована в собственном расширении, из-за чего исполнители часто придумывают абсурдные инициативы лишь для того, чтобы создать себе больше работы. Чем дольше длится процесс оценивания добродетели, тем больше рабочих дней выставляется к оплате и больше зарабатывают все участники. Однажды один менеджер из международной организации сказал мне: "Тильман, мне надо из меня ужасную индустрию "" , — приводит слова Хоппе издание.

Отдельной проблемой эксперт называет зависимость международных специалистов от организаций и проектов, оплачивающих их работу.

"Международные члены комиссий, которых назначают зарубежные организации, не полностью независимы. Они работают по временным контрактам, получают за это деньги и рано или поздно вынуждены искать следующий контракт. Есть нередкие случаи, когда менеджеры проекта доноров интересовались у членов комиссии перспективами прохождения оценивания конкретным кандидатом, имея в этом лица".

По его словам, фактически сформировалась система, участники которой одновременно оценивают необходимость продолжения реформ и финансово зависят от того, будут ли эти реформы и связаны ли с ними процедуры продолжаться.

Хоппе также критически оценивает модель судейских советов (самоуправляющихся органов, ответственных за отбор, карьеру и дисциплину судей), которую годами продвигали как универсальное решение.

"Пока многие специалисты сожалеют об этом, ведь такие органы постепенно превратились в закрытую "крепость". Модель , по которой органы судейского управления формируют преимущественно сами судьи, в Украине также не показала ожидаемой эффективности", — отметил Хоппе.

Как сообщает "Зеркало недели", в результате возникает замкнутый круг: чем больше антикоррупционных процедур создается, тем больше требуется международных проектов, экспертов и финансирования для их обеспечения.

Как известно фонд DeJure, активно участвующий в продвижении судебной реформы , обвинили в непрозрачном использовании более 108 млн. грн. донорского финансирования; Их коллеги из Центра противодействия коррупции, освоив более $8 000 000, так и не обнародовали отчет за 2025 год, а самого главу ЦПК Виталия Шабунина судят за мошенничество .