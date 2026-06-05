"Антикорупціонер" Шабунін найняв, ймовірно, за грантові кошти адвоката своєму екскомандиру Юшку: ЗМІ

Засновники Центру протидії корупції Віталій Шабунін та Дмитро Шерембей найняли можливо за грантові кошти адвокатку Марину Гаврилюк для захисту екскомандира 207 батальйону територіальної оборони Києва, підполковника Віктора Юшка.

Віталій Шабунін. Фото з відкритих джерел

Видання “Українські новини”, з посиланням на інформацію рух “Чесна мобілізація” повідомляє, що йому інкримінують перевищення службових повноважень.

“ДБР інкримінує екскомандиру 207 батальйону територіальної оборони Києва, підполковнику Віктору Юшку перевищення службових повноважень. А саме — незаконне оформлення відряджень сотень військовослужбовців. В тому числі, засновників Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та Дмитра Шеребмея. Це ймовірно дозволяло їм отримувати грошове забезпечення та “бойові”, фактично знаходячись в Києві. Активісти добре розуміють – якщо провина Юшка буде доведена, то відповідатимуть і вони. Щоправда, за іншою статтею — за шахрайство та ухилення від військової служби. Тому Шабунін та Шерембей ймовірно за грантові кошти найняли Юшку дорогу адвокатку Марину Гаврилюк, яка намагається виставити всю справу як “політичне переслідування”, — пише ЗМІ.

У Юшка, за даними журналістів, окрім ймовірно фіктивного оформлення на службу активістів, є багато інших правопорушень, тому, зазначають, йому навряд чи допоможе навіть найкращий адвокат.

“У підполковника, окрім ймовірно фіктивного оформлення на службу військовозобов’язаних, є чимало інших гріхів. Зокрема, він торгував довідками про участь у бойових діях, змушував солдатів будувати свій особняк під Києвом і при цьому збирав із них щомісячну данину у розмірі 5 тисяч гривень. Більшість часу підполковник проводив у столиці, катаючись п'яним за кермом і "вирішуючи" питання тих, хто хотів уникнути мобілізації. Лише за останні два роки його двічі затримувала поліція, а суд навіть забирав право на керування авто. Але Юшко все одно продовжує пити за кермом. Тут не допоможе навіть найкращий адвокат”, — цитує ЗМІ повідомлення “Чесної мобілізації”.

Видання нагадало, що ДБР вручило підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну та його екскомандиру Віктору Юшку. Шабуніну інкримінують шахрайство та ухилення від мобілізації, а Юшку — перевищення службових повноважень.

“Як зазначають в ДБР, завдяки Юшку замість військової служби активіст проводив час на власний розсуд у Києві, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. Водночас Шабунін продовжував отримувати грошове забезпечення, таким чином заволодівши понад 224 тисяч гривень державних коштів. Згодом Шабунін списався з війська через поганий зір”, — зазначають журналісти. Видання наголошує, що списання з армії Шабуніна дискредитує ЗСУ та стимулює збільшення числа ухилянтів.